video suggerito

Due incidenti sul lavoro in poche ore a Frosinone, gravi un 27enne e un 40enne Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso con gravi ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando sugli incidenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina all'interno di due fabbriche in provincia di Frosinone. I due lavoratori, uno di Ceprano e l'altro di Anagni, sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al Policlinico di Tor Vergata a Roma e all'Umberto I, sempre di Roma. Nel secondo caso si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, in modo da non perdere tempo e portare il ragazzo in ospedale nel più breve tempo possibile.

Il primo incidente si è verificato in una fabbrica di Ceprano. Un meccanico di quarant'anni stava lavorando in officina sotto a un autocarro che gli è caduto addosso. Il mezzo era stato alzato da terra con dei sollevatori per permettere all'uomo di lavorare al di sotto per risolvere il guasto quando, per cause ancora da chiarire, ha ceduto, facendolo cadere sulla gamba del 40enne. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver liberato l'uomo, lo hanno portato immediatamente in ospedale al Policlinico di Tor Vergata in gravi condizioni.

Nel secondo caso a rimanere ferito, sempre a una gamba, è stato un ragazzo di ventisette anni. Il giovane, che lavora in una ditta di logistica sulla Morolense ad Anagni, è stato investito da un collega che stava guidando un muletto, rimanendo ferito in modo molto grave, tanto che i soccorritori hanno deciso di allertare l'elisoccorso per portarlo in ospedale.

In entrambi gli incidenti sono intervenuti i carabinieri delle locali stazioni per i rilievi e le indagini del caso. Uno dei punti principali sarà cercare di capire se siano state rispettate le norme che regolano la sicurezza sul lavoro.