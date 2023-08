Due gravi incidenti tra Acilia e Ostia: in condizioni critiche 70enne investita e motociclista Entrambi gli incidenti sono avvenuti nella giornata di ieri, 20 agosto, nel Municipio X: una donna è stata travolta dopo essere scesa dal bus, mentre su via Ostiense un motociclista 62enne si è scontrato contro un Suv Maserati.

A cura di Teresa Fallavollita

È di due gravi incidenti il bilancio di ieri, 20 agosto, sulle strade della Capitale. Entrambi i sinistri sono avvenuti nel Municipio X: il primo verso ora di pranzo, quando ad Acilia una signora è stata investita dopo essere scesa dall'autobus da un'auto che ha effettuato un sorpasso azzardato. L'altro, poche ore dopo, su via Ostiense, all'altezza dello svincolo del semaforo di Ostia Antica: ad avere la peggio un motociclista di 62 anni, che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

Investita mentre attraversava la strada

Erano da poco passate le 12.30 di ieri, domenica 20 agosto, quando l'autobus è arrivato in via di Acilia, accostando a bordo strada per permettere la discesa dei passeggeri alla fermata. Una donna di 70 anni, appena uscita dal mezzo, stava attraversando la strada quando è stata colpita da un'auto che in quel momento stava effettuando un sorpasso. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente – a causa dell'imprudente manovra – avrebbe visto la donna all'ultimo istante, riuscendo però in qualche modo a frenare. Non è stato comunque possibile evitare l'impatto: la 70enne è stata colpita in pieno. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto: ricoverata in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

Scontro tra scooter e Suv: grave motociclista

Poche ore dopo, intorno alle 14.30, sempre nel Municipio X è avvenuto un altro grave incidente, questa volta tra un Suv e uno scooter. L'impatto è avvenuto lungo via Ostiense, all'altezza di Ostia Antica: gravi le condizioni dell'uomo di 62 anni che viaggiava in sella al suo scooter Honda Forza 350. Secondo le prime ricostruzioni il motociclista potrebbe aver invaso la corsia opposta nel mezzo di una curva, non riuscendo così a evitare l'impatto con l'auto che sopraggiungeva dall'altro lato: a bordo del Suv Maserati coinvolto nello scontro una famiglia di turisti che aveva preso la macchina a noleggio. Le condizioni del 62enne, sbalzato a terra, sono apparse gravi sin da subito: sul posto il personale medico del 118 che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al San Camillo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente presenti anche gli agenti del X Gruppo Mare, che dovranno effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.