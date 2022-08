Due giovani accoltellati in strada all’Eur: “Abbiamo visto un uomo che picchiava la sua ragazza” Accompagnati al pronto soccorso del Campus Bio-medico e dell’ospedale Sant’Eugenio in codice giallo, non sarebbero in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi di 19 e 26 anni sono stati accoltellati in strada all'Eur nel corso della notte di lunedì 1 agosto. Secondo quanto ricostruito, i due giovani avrebbero visto una coppia litigare in strada e sarebbero intervenuti in difesa della donna. Ne è nata una furiosa lite con il fidanzato di lei ed entrambi sono stati accoltellati. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 in strada in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via della Civiltà del Lavoro, in pratica nei pressi dell'obelisco. Accompagnati al pronto soccorso del Campus Bio-medico e dell'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo, i due non sarebbero in pericolo di vita. Le ferite riportate, infatti, sarebbero soltanto superficiali. La polizia sta indagando sulla vicenda. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti e gli agenti dei commissariati Colombo e Spinaceto.

"Abbiamo visto quell'uomo mentre picchiava la sua ragazza"

"Abbiamo visto quell’uomo che stava picchiando una donna. Una cosa grave. La picchiava nonostante lei piangesse e si disperasse. Siamo andati lì per calmarlo", hanno raccontato i due ragazzi alla polizia, stando a quanto riporta il Messaggero. Per tutta risposta, il fidanzato della ragazza ha estratto un coltello e ha colpito i due alle mani e alle braccia. Quando i poliziotti sono arrivati, allertati da qualche passante, hanno trovato i giovani distesi a terra sul marciapiede e sanguinanti. Stando a quanto si apprende, il responsabile dell'aggressione sarebbe ancora a piede libero. Ovviamente è stato facile, grazie alle testimonianze dei ragazzi e della fidanzata, risalire alla sua identità.