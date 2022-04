Due gattini abbandonati nel cassonetto dei rifiuti: salvati dai vigili, già hanno una nuova famiglia I due gattini, nati da circa un mese, sono stati accuditi dagli agenti nella sede di via Macedonia e in seguito sono stati affidati alle cure di un veterinario.

A cura di Enrico Tata

Abbandonati in un cassonetto dell'immondizia, senza cibo, come succede a tanti cuccioli. Per fortuna due gattini senza casa hanno trovato un futuro migliore: sono stati salvati da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale e hanno già trovato una nuova famiglia. Uno dei due è stato adottato da una agente.

Due gattini salvati dagli agenti della polizia locale

Un passante con in braccio un gattino ha fermato una pattuglia del VII Gruppo Appio dicendo di averlo trovato sopra un cassonetto dei rifiuti. Per questo i vigili sono andati a controllare e all'interno del cassonetto hanno trovato un altro cucciolo e lo hanno messo in salvo. I due gattini, nati da circa un mese, sono stati accuditi dagli agenti nella sede di via Macedonia e in seguito sono stati affidati alle cure di un veterinario. Poi è cominciato il lavoro per cercare di trovargli una nuova famiglia. Uno dei due, come detto, è stato adottato da un'agente.

Entrambi hanno trovato una nuova famiglia

"Grazie alla segnalazione del cittadino e all'intervento tempestivo dei caschi bianchi, i due gattini sono stati strappati a morte certa. All'interno del Gruppo Municipale intervenuto per il salvataggio, è partita inoltre una gara di solidarietà per l'adozione dei cuccioli e, nel giro di poche ore, entrambi hanno trovato subito una nuova famiglia, pronta ad accoglierli e riempirli di affetto. Calore e affetto che uno dei due riceverà direttamente da una delle agenti del medesimo Gruppo", si legge nella nota diffusa dai vigili. La polizia locale sta comunque continuando le indagini per risalire alla persona o alle persone che hanno abbandonato i due gattini all'interno del cassonetto dell'indifferenziata.