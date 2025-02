Due furti in macchina in 7 giorni, il racconto di Luca: “Finestrini in frantumi, hanno rubato tutto”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Le automobili con i vetri in frantumi di Luca.

Macchina aperta, vetri rotti, furti in auto. "Non era mai successo così tanto di frequente – racconta Luca (nome di fantasia) a Fanpage.it – Io ho visto andare in frantumi i finestrini di due automobili in una settimana, ma leggendo delle segnalazioni online, mi rendo conto di non essere l'unico a vivere questo incubo".

I fatti per Luca iniziano nei primi giorni del mese scorso, quando ha trovato l'automobile della società per cui lavora in frantumi. "Non è stato piacevole dover raccontare l'accaduto al capo, mi sono dovuto prendere le parolacce e anche la colpa dell'accaduto", ha spiegato. Ma a distanza di una settimana è successo di nuovo.

Il racconto di Luca a Fanpage.it: "Due furti in una settimana"

"Ero appena tornato a casa dalla mattinata lavorativa, con la macchina aziendale, in zona Casetta Mattei. Avevo parcheggiato nel solito posto, una stradina privata verso il condominio dove da anni parcheggiavano anche i miei genitori. Anche con macchine più piccole e più facilmente apribili e con cose sui sedili in vista. Eppure per anni non è mai successo niente", ricorda Luca. Ma stavolta non è andata come al solito.

"Nel pomeriggio la portinaia del condominio ha citofonato a casa: chiedeva se una certa macchina fosse mia – dice Luca a Fanpage.it – Gli ho risposto che sì, era la mia. Così mi ha raccontato cosa era successo".

Il primo furto in macchina, n frantumi vetri dietro e finestrni.

Il furto in macchina e i finestrini rotti

La donna ha raccontato a Luca cosa era successo: uno dei vetri della macchina era stato mandato in frantumi, l'auto aperta. E tutto quello che c'era al suo interno era stato messo a soqquadro.

Gli scatoloni svuotati a soqquadro all'interno della macchina.

"Così sono sceso subito, per controllare quanto raccontato. Purtroppo era tutto vero – ripercorre quel pomeriggio Luca – Il vetro della macchina, nella parte davanti, era in frantumi. Le scatole che si trovavano all'interno messe in disordine, alcune aperte e svuotate del contenuto. Ho dovuto subito avvertire l'azienda e ho chiesto un'automobile sostitutiva". Con non poche difficoltà, è riuscito ad accordarsi con l'azienda che gli ha consegnato una nuova auto, sostitutiva della prima.

Il secondo furto: stesso posto, stesse modalità

"Mi hanno dato la macchina sostitutiva. Dopo un giorno, ad una settimana esatta dal primo furto, ho parcheggiato l'automobile nello stesso posto. Erano le 15.30 circa, stavolta – ricorda ancora Luca – Sono entrato in casa soltanto per posare lo zaino e darmi una rinfrescata. Sono uscito esattamente l'ora dopo". E, passando all'automobile, quella consegnata in sostituzione della precedente, ha trovato ancora vetri rotti.

"Succede un putiferio in azienda anche stavolta. Io sono sempre più stravolto e deluso, ho subito due furti in sette giorni: non mi era mai capitato – spiega – Ora ho ottenuto una nuova macchina sostitutiva, non la parcheggio più nel solito parcheggio: ho paura che possa succedere di nuovo. Ormai ho capito che non importante che ora del giorno sia, il rischio è sempre alto". Luca non riesce a non pensare a cosa sarebbe successo se fosse accaduto con la macchina di sua proprietà.

Il secondo furto in auto: stavolta il vetro rotto è quello davanti.

"Quello che posso dire con certezza, però, è che non è successo soltanto a me – continua – Qualche giorno fa, mentre uscivo dal nuovo parcheggio, sono dovuto passare comunque per quella via. Ci ho fatto caso: ho trovato altre macchine rotte. Molte segnalazioni, fra l'altro, continuano ad arrivare anche dai tanti gruppi di quartiere di Casetta Mattei o Corviale. Molte auto finite nel mirino appartengono a privati, talvolta hanno rubato gli zaini dei figli e delle figlie: una volta aver rovistato all'interno, sono stati abbandonati come stracci per strada".

Le denunce dai carabinieri: "Mi hanno detto che non possono farci nulla"

Ovviamente per i tentati furti subiti Luca è andato subito a sporgere denuncia: "Sono andato in caserma per due denunce molto ravvicinate l'una dall'altra perché mi sono state rotte due macchine nel giro di una settimana – spiega ancora a Fanpage.it – Ho ricordato loro la situazione, ho detto che non ero neppure l'unico ad aver subito questo tipo di danno. E ho chiesto se si potesse fare qualcosa per contrastare questa situazione".

Ma quando gli hanno risposto, è rimasto deluso e amareggiato. "Mi hanno detto che per loro è difficile agire, li dovrebbero beccare mentre rubano. E anche fare più controlli sarebbe complicato – conclude poi – Io mi sono sentito abbandonato, come se a nessuno importasse. Ma io, nel frattempo, ci ho perso due automobili. E chissà quante altri come me".