Due feste di compleanno clandestine sono state scoperte a Roma da carabinieri e polizia locale. I partecipanti ai due eventi, alcune decine di persone in tutto, sono stati identificati e sanzionati per migliaia di euro per il mancato rispetto delle norme anti covid

Party di compleanno in un locale a Tor Fiscale: arrivano i carabinieri

Nel primo caso 39 persone – perlopiù sudamericane – sono state scoperte dai carabinieri della stazione Roma IV Miglio Appio in un circolo privato di via di Torre Branca, zona Tor Fiscale. L'intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 marzo, quando i militari nel corso di un controllo del territorio hanno notato delle persone di fronte all'ingresso del locale, punto di ritrovo per appassionati di balli caraibici.

Identificate e multate le 39 persone presenti

Alla vista dei militari le persone che si trovavano all'esterno hanno cercato di sgattaiolare all'interno senza farsi notare. I carabinieri hanno quindi controllato e scoperto il party in pieno svolgimento. Le 39 persone, tutte di età compresa tra i 18 e i 45 anni, sono state identificate e nei loro confronti scatterà la sanzione da 280 euro a testa prevista in caso di assembramenti. Tra le persone sanzionate c'è anche il presidente del circolo, una donna originaria della Bolivia di 46 anni.

Festa in un Bed&Breakfast: 20 persone sanzionate per 13mila euro

Il secondo episodio è avvenuto all'una circa di questa notte quando gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, nei pressi di piazza del Popolo per una festa in corso all'interno di un Bed&Breakfast. All'arrivo delle pattuglie, alcuni partecipanti hanno provato ad allontanarsi, ma sono stati fermati e identificati: 20 le persone sanzionate, 18 cittadini italiani e 2 stranieri, dai 20 ai 30 anni, per violazione delle disposizioni anti contagio. Oltre 13mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate.