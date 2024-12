video suggerito

Due auto travolgono e uccidono una donna sulla Casilina: la vittima è Maria Assunta Musa Ferentino è in lutto per la morte di Maria Assunta Musa, la 60enne travolta e uccisa da due auto lungo via Casilina. I conducenti, sottoposti ai test per alcol e droga, sono risultati negativi.

A cura di Alessia Rabbai

Maria Assunta Musa

Si chiamava Maria Assunta Musa la vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo via Casilina nel Comune di Ferentino in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 29 dicembre, all'altezza del complesso termale "Pompeo". Due auto hanno travolto la sessantenne, mentre camminava in strada e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Maria Assunta investita da due auto

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti che hanno portato alla sua drammatica scomparsa erano circa le ore 20 e Maria Assunta stava attraversando via Casilina, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Bmw Mini l'ha travolta. Il conducente, un quarantaquattrenne, subito dopo averla investita, si è fermato a prestarle soccorso. Ma poco dopo l'ha travolta un settantottenne alla guida di una Fiat Croma, che stava percorrendo la stessa strada. L'ipotesi è che gli automobilisti non l'abbiano vista, dato il tratto di strada scarsamente illuminato.

Negativi i test per alcol e droga

Le condizioni della donna sono parse fin da subito gravissime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. I paramedici hanno provato a rianimare la donna, purtroppo senza esito. Presenti sul posto le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed per accertare eventuali responsabilità dei conducenti. Tutti e due gli automobilisti che hanno investito la donna sono stati sottoposti ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, che hanno dato esito negativo.