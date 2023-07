Due assalti in 24 ore: la “banda della spaccata” mette a segno un colpo da 3mila euro Il primo colpo della banda è avvenuto la notte di mercoledì 12 luglio al Burger King di via delle Genziane, a Guidonia Montecelio, per “soli” 200 euro, mentre il secondo, giovedì notte, in un bar-tabacchi di Tivoli Terme.

A cura di Teresa Fallavollita

Due colpi messi a segno in poco più di 24 ore. Lo stesso modus operandi. Obiettivo: incassi e armadi blindati. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 notte sono stati già due gli assalti di quella che viene definita "la banda della spaccata": il primo furto è stato al Burger King di via delle Genziane, a Guidonia Montecelio, mentre la sera dopo i ladri sono riusciti a portarsi via la cassaforte di un bar-tabacchi di Tivoli Terme, per un bottino di circa 3mila euro.

A far ragionevolmente pensare che si tratti di un’unica banda non solo la ricorrente modalità d’azione, ma anche la stessa macchina usata per fuggire, una Giulietta Alfa Romeo avvistata in entrambi i casi. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Tivoli, che si sono messi sulle tracce dei 5 componenti della banda.

Bar-tabacchi di Tivoli Terme: un colpo da 3mila euro

La notte del 13 luglio, intorno alle ore 5, la "banda della spaccata" è entrata all’interno del bar "Terme Caffè", su via Tiburtina (Tivoli Terme). Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, i 5 complici sono riusciti ad alzare la serranda e hanno divelto la porta d’ingresso laterale raggiungendo così la cassaforte senza ulteriori ostacoli. Non solo, i ladri hanno anche staccato l’elettricità per mettere fuori uso il sistema di videosorveglianza presente. I 5 sono poi fuggiti a bordo della Giulietta già vista sulla scena del crimine la notte precedente. Nella cassaforte, almeno 3mila euro.

Il "buco nell’acqua" della sera precedente

La banda doveva probabilmente "rifarsi" dal misero bottino arraffato la notte precedente. Intorno alle 5 di mercoledì 12 luglio, infatti, i 5 uomini avevano messo a segno il primo colpo: una vera e propria "spaccata", con la Fiat Panda usata a mo’ di ariete per sfondare la vetrina del Burger King di via delle Genziane, a Guidonia Montecelio. Dopo aver lanciato l’utilitaria in retromarcia a tutta velocità contro il vetro e averlo così infranto, i complici sono entrati dentro per intascare il guadagno del locale, restando però a mani vuote: nelle casse c’erano solo 200 euro.

Fuggiti a tutto gas con la Giulietta, che verrà poi notata la notte seguente nei pressi del bar di Tivoli Terme, secondo gli inquirenti i ladri avrebbero organizzato un secondo colpo a poche ore di distanza per "riscattare" il misero bottino del primo.

Le indagini degli agenti del commissariato di Tivoli

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Tivoli. Unici indizi: il modus operandi ricorrente e la presenza di una Giulietta Alfa Romeo, usata in entrambi i casi dagli uomini per scappare ad alta velocità. Volto coperto e nessuna impronta, poiché i ladri hanno sempre indossato i guanti.

Si scava ora nelle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza: mentre per il primo colpo alla sede di Guidonia Montecelio della nota catena di fast food si ha una registrazione completa di tutte le fasi, riprese dal sistema di occhi elettronici interni, di quanto avvenuto all’interno del bar-tabacchi di Tivoli Terme non si ha traccia, poiché i malviventi hanno preventivamente staccato la corrente. Trovandosi il bar però in un’area abbastanza centrale e trafficata, direttamente sulla Tiburtina, la scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di altri locali della zona.