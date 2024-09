video suggerito

Due 20enni si tuffano nel lago di Castel Gandolfo e non riemergono più: i sommozzatori li cercano da ore Due ragazzi di circa 20 anni sono dispersi da ore nel lago di Castel Gandolfo: i vigili del fuoco li stanno cercando con la squadra di sommozzatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, domenica primo settembre, due giovani si sono tuffati nel lago di Castel Gandolfo, in provincia di Roma, e non sono più riemersi. Immediatamente sono scattati i soccorsi: i sommozzatori stanno cercando da molte ore di rintracciare i due, che però non sono ancora stati ritrovati.

Tre amici del Burkina Faso, tutti di circa venti anni, stavano trascorrendo la domenica allo stabilimento balneare Le Palma sul lago di Castel Gandolfo. Intorno alle 15,30 hanno deciso di affittare un pedalò per fare un giro a largo. Uno di loro ha deciso di tuffarsi in acqua, ma poi non è più riuscito a restare a galla.

Un altro si è quindi tuffato per aiutarlo, ma è stato risucchiato anche lui. Il terso, avendo capito la gravità della situazione, è quindi tornato a riva per dare l'allarme. Immediatamente sono arrivati sul posto polizia, carabinieri e soprattutto i vigili del fuoco, con un elicottero e la squadra di sommozzatori.

Leggi anche Lorenzo scomparso a 21 anni da Castel Sant'Angelo: elicotteri e sommozzatori al Lago di Paterno

Dalle quattro di oggi pomeriggio i sommozzatori stanno setacciando il lago per cercare i due ventenni che, purtroppo, ormai si pensa siano senza vita. Intanto la Compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo sta ricostruendo l'intera dinamica dell'incidente.