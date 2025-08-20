Droga viaggia in autostrada nascosta tra i giocattoli, sequestrati oltre 30 chili di hashish

La droga nascosta tra i giocattoli sequestrata dalla guardia di finanza

La droga in autostrada nascosta tra i giocattoli, oltre 30 chili di hashish suddiviso in 297 panetti. A scoprire il corriere sono stati i militari della guardia di finanza di Civitavecchia, che lo hanno bloccato alla barriera autostradale di Civitavecchia, lo hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere Borgata Aurelia. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina, non in regola con la normativa nazionale che regola l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle il corriere della droga viaggiava utilizzando un metodo ben collaudato, sicuro di agire indisturbato e di non essere scoperto. Utilizzando uno stratagemma era convinto che sarebbe sfuggito ai controlli delle forze dell'ordine. Il piano era il seguente: la sostanza stupefacente, hashish, era nascosta all'interno di tre scatole di giocattoli. In questo modo la droga viaggiava verso destinazione, sarebbe stata poi divisa in dosi per essere venduta ai clienti e rifornire le piazze di spaccio di Roma e provincia.

I finanzieri del Gruppo Civitavecchia hanno notato l'uomo alla barriera autostradale di Civitavecchia e si sono insospettiti. Dopo averlo fermato al casello per un controllo, i militari hanno scoperto la droga nascosta tra le confezioni di giocattoli per bambini: oltre 30 chilogrammi di hashish suddiviso in 297 panetti. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere distrutta. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere Borgata Aurelia. Si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.