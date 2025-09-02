Droga venduta in chat ai giovanissimi dell’hinterland romano, nove arresti: tra i clienti anche minori

Nove persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Frascati e quelli del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria con l'accusa di spaccio di droga e altri quindici capi d'imputazione, con l'aggravante di aver ceduto le sostanze anche a minori. Si tratta di un 53enne, e otto ragazzi giovanissimi di età compresa tra 20 e 25 anni, tutti residenti nei comuni di Artena, Valmontone, Carpineto Romano e Segni. In sei sono finiti in carcere, tre ai domiciliari. Undici in totale le perquisizioni, anche nei confronti di altri due indagati che per il momento non sono stati colpiti da provvedimenti restrittivi. In totale, durante le indagini, i carabinieri hanno sequestrato anche tre chili di hashish, dieci grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana.

L'organizzazione della piazza di spaccio ‘virtuale'

Il gruppo è accusato di aver messo su una rete di spaccio nei comuni dell'hinterland romano, in modo da rifornire soprattutto i luoghi d'aggregazione dei piccoli centri. Le indagini, partite a giugno del 2023 con il fermo di un ragazzo che aveva comprato della droga per uso personale, avevano messo in luce come il gruppo fosse organizzato. Il sistema realizzato era abbastanza comune a tutte le ‘nuove' piazze di spaccio, che si muovono non più su un piano fisico, ma virtuale. C'era quindi un sistema di messaggistica dove venivano usate parole in codice per acquistare le sostanze – soprattutto marijuana, hashish e cocaina – con i corrieri che poi portavano effettivamente gli stupefacenti comprati agli acquirenti. In genere giovanissimi abitanti di questi piccoli comuni, che acquistavano le sostanze spesso facendo collette insieme agli amici.