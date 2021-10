Droga nascosta tra le caramelle e nelle sigarette: arrestate 24 persone Dosi di marijuana e hashish in sigarette modificate e shaboo nascosto in un pacco di caramelle: sono solo alcune delle sostanze trovate dai carabinieri di Roma durante dei controlli. In totale sono state arrestate 24 persone, è stato sequestrato un chilo di droga e sono stati trovati oltre quattromila euro in contanti.

A cura di Ilaria Quattrone

Ventiquattro persone arrestate, un chilo di droga sequestrata e oltre quattromila euro in contanti trovati: è questo il risultato dell'attività di controllo condotta dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Tra le persone fermate, alcuni avevano nascosto le sostanze stupefacenti nei luoghi più disparati: chi in pacchi di caramelle altri ancora avevano modificato delle sigarette e infine della droga è stata trovata in un intercapedine di un garage.

La droga nascosta in un pacco di caramelle

L'azione dei militari ha interessato sia le zone della movida che alcune piazze di spaccio. In particolare quelle vicine alla stazione Termini, al quartiere di San Basilio, Eur, Centocelle, Tor Bella Monaca, Tuscolano e infine Tor Vergata. A nascondere la droga all'interno di un pacco di caramelle, avvolto in una mascherina, è stato un uomo di 39 anni: durante la perquisizione, avvenuta in via delle Catacombe, gli sono stati trovati addosso dieci grammi di shaboo e 120 euro in contanti. Nella stessa serata, è stato arrestato un altro 31enne: questa volta è stata perquisita la casa. All'interno dell'abitazione, sono state trovate sei dosi di hashish e 85 sigarette modificate. Dentro infatti erano state nascoste delle dosi di marijuana. Sempre in casa sono stati trovati 1.500 euro.

Le sigarette modificate con l'hashish

Un caso simile è avvenuto anche in via di Bravetta dove un ragazzo di 28 anni è stato trovato con delle sigarette che contenevano hashish. Il 28enne ha tentato di liberarsene lanciandole sotto a un'auto. I militari se ne sono accorti e quando hanno provato ad avvicinarsi, il 28enne ha provato ad aggredirli. I carabinieri hanno poi perquisito casa e hanno trovato nove semi di marijuana, cinque frammenti di hashish, una bustina dove dentro c'era altra marijuana e poi un bilancino e tutto il materiale necessario al confezionamento. Infine è stato arrestato un ragazzo di 18 anni, davanti a un garage, che è stato trovato con 43 dosi di cocaina e 80 euro: all'interno della struttura sono state trovate – nascoste in un'intercapedine – 66 dosi di cocaina.