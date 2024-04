Colpo ai narcos, in una villetta nascosti 1000 chili di hashish: maxi sequestro alle porte di Roma

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Un maxi sequestro di droga è avvenuto lo scorso mercoledì 17 aprile alla periferia Sud-Est di Roma, oltre il Grande Raccordo Anulare. Quando i poliziotti del commissariato di Fidene hanno bussato alla villetta di Corcolle erano sicuri che avrebbero trovato una quantità significativa di stupefacente, certo non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a 1000 chili di hashish. Una quantità che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro.

Il sequestro è raccontato oggi sulle pagine del quotidiano il Messaggero. Gli agenti si sono trovati di fronte centinaia di panetti pronti per essere presumibilmente venduti da diversi gruppi criminali sul territorio, intercettando un carico probabilmente appena arrivato e pronto per essere diviso in diverse piazze di spaccio. Ancora non è chiaro quale gruppo criminale, evidentemente con elevate capacità logistiche e disponibilità economiche, l'hashish è stato movimentato.

All'interno dell'abitazione è stata fermata una donna di 37 anni di origini siciliane ma da anni residente nella capitale. Arrestata ha piccoli precedenti, e potrebbe essere stata ingaggiata per mettere a disposizione un magazzino "insospettabile" dove stoccare lo stupefacente in attesa di metterlo sul mercato. L'ipotesi è dunque che facesse la "retta", trasformando la sua villetta in una zona piuttosto isolata nel luogo di stoccaggio.

Il sequestro di mercoledì segue di pochi giorni quello avvenuto il 9 aprile di un'altra ingente quantità di hashish e marijuana: in tutto trecentocinquanta chili nascosti in casa da un ragazzo di poco più di ventanni.