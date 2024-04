video suggerito

Un 20enne nascondeva in casa enorme quantità di hashish e marijuana: oltre 350 chili L’incredibile quantità di droga trovata all’interno dell’appartamento di un 20enne a San Cesareo, provincia di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Questa (in foto) è la quantità di droga che un 20enne nascondeva all'interno del suo appartamento a San Cesareo, provincia di Roma. Ben 350 chili di hashish suddiviso in diversi involucri perfettamente confezionati, due chili di marijuana, due macchine per il sottovuoto, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara nell'ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, un 20enne italiano è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle attività di rito, il gip ha convalidato l'arresto.

il controllo è scattato in seguito ad alcune indagini anti droga eseguite nel comune di San Cesareo. All'interno dell'appartamento, come si vede nelle fotografie diffuse dalle forze dell'ordine, c'era un'incredibile quantità di droga, tutta confezionata e pronta ad essere venduta in strada. Non è chiaro, al momento, se il giovanissimo pusher abbia agito agli ordini di qualche banda criminale attiva nella Capitale e in provincia. Su questo le indagini proseguono.