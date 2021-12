Droga nascosta nel bagno della scuola: la fiuta e la trova il cane Ron Dopo aver controllato inizialmente i corridoi e le aule, il cane Ron ha portato gli addestratori del nucleo cinofili di Roma fino alla porta di un bagno chiuso da diversi mesi a causa di un guasto.

A cura di Enrico Tata

Nascosto all'interno di un bagno fuori servizio di una scuola c'era un piccolo magazzino della droga. È stato il fiuto del cane carabiniere Ron a scovarlo durante un controllo effettuato dai militari di Civita Castellana in una scuola del paese. Le stesse verifiche sono state condotte in tutti i plessi del territorio. Ron, dopo aver controllato inizialmente i corridoi e le aule, ha portato gli addestratori del nucleo cinofili di Roma fino alla porta di un bagno chiuso da diversi mesi a causa di un guasto. I carabinieri hanno aperto la porta e hanno trovato dentro alla stanza circa dodici dosi di hashish racchiuse in un involucro di plastica, confezionate e pronte per essere prese da chi ha creato questo nascondiglio. La droga, ovviamente, è stata sequestrata e le indagini sono tuttora in corso per risalire ai ‘proprietari' del piccolo magazzino segreto.

Un'altra storia oggi riguarda alcuni cani, ma questa volta non è per niente una buona notizia. Diversi cani sono stati infatti trovati abbandonati da diversi giorni all'interno di un appartamento. Erano ridotti in condizioni disumane, erano allo stremo e l'appartamento era praticamente inagibile a causa del fortissimo odore. Sul posto sono arrivati i poliziotti e le guardie zoofile ambientali Norsaa di Roma. La casa era piena di feci e urine, le stanze erano devastate e le porte divelte. I cani sono sequestrati e adesso il pm di turno sta indagando per l'ipotesi di abbandono di animali. Gli animali sono stati portati presso il canile della Muratella a Roma per ricevere le prime visite e le cure necessarie. Stando a quanto si apprende, ancora non è stato rintracciato il proprietario.