Droga, armi ed estorsioni: nuova condanna per il boss albanese Elvis Demce

Elvis Demce

Droga ed estorsioni a Roma: condannati in 14. Fra loro anche il boss albanese, figura di spicco del narcotraffico nella capitale e sui Castelli Romani Elvis Demce: il gup di Roma lo ha condannato a 11 anni e 4 mesi. Con la sentenza in rito abbreviato il giudice ha disposto anche ulteriori condanne a carico di 14 imputati a cui si aggiungono due patteggiamenti e altre 12 persone rinviate a giudizio che, invece, hanno scelto il rito ordinario. Le accuse, formulate in aula dal pm Francesco Cascini, riguardano reati relativi alla droga, alle armi e alle estorsioni.

La condanna a Elvis Demce, già al 41bis

Elvis Demce si trova già in carcere: è in regime di 41bis nel carcere di Sassari: è il primo boss italo-albanese sottoposto al carcere duro. La condanna emessa oggi a suo carico è in continuazione con quella già definitiva a 15 anni e 4 mesi per traffico di droga. A queste si aggiunge un'altra condanna, non definitiva, a 18 anni e mezzo per il tentato omicidio di Alessio Marzani, quarantacinquenne ferito a colpi di arma da fuoco nell'ottobre del 2020 ad Acilia, a Roma.

La reazione degli avvocati della difesa

Non appena appreso della condanna, è arrivata la reazione degli avvocati che assistono Demce, Marco Franco e Massimiliano Capuzi che si sono detti per la maggior parte insoddisfatti dell'esito di questa giornata.

"Ci soddisfa soltanto la dichiarata insussistenza del metodo mafioso che evidentemente non esiste, nonostante tutta la narrazione su Demce sia sempre stata fondata su assunti di mafia e a conferma della illegittimità del regime carcerario del 41bis di recente applicato ad Elvis – hanno dichiarato all'Adnkronos – A nostro giudizio il calcolo della pena è errato: non sono stati valutati i limiti previsti per il reato continuato. Allo stesso modo vogliamo affrontare la questione legata all'utilizzabilità delle intercettazioni Sky Ecc. Ricorreremo in appello", hanno poi concluso.