Drammatico incidente su via Pontina: due auto si ribaltano, traffico paralizzato verso Roma Un grave incidente è avvenuto su via Pontina questa mattina. Lunghe code in direzione di Roma e strada chiusa.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina su via Pontina nel territorio di Pomezia in direzione di Roma. Mancavano pochi minuti alle 6.00 di oggi – martedì 7 giugno – quando un'automobile si è ribaltata più volte sulla sede stradale dopo lo scontro con un'altra vettura. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, con inevitabili ripercussione alla circolazione e lunghe code per i pendolari in direzione di Roma. Sul posto oltre alla Polizia Stradale in servizio sulla Ss148, anche due ambulanze che hanno trasportato i feriti in codice rosso in ospedale. Il traffico è stato deviato su via Pontina Vecchia fino alla riapertura delle sede stradale avvenuta attorno alle 8.00.

Ma la mattinata da incubo per i pendolari non si è risolta con la rimozione dei mezzi incidentati all'altezza di Pomezia. Altri due incidenti hanno creato rallentamenti e problemi alla circolazione su via Pontina in direzione della capitale. Un primo sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 45, con il tamponamento avvenuto tra tre auto, un altro al chilometro 42 nel territorio di Aprilia con quattro chilometri di coda in direzione di Roma.