Dove vedere le opere di Caravaggio a Roma Sono ben 26 i quadri di Michelangelo Merisi, Caravaggio, che si possono ammirare a Roma. Ecco un elenco delle chiese e dei musei dove sono conservate le opere del celebre pittore.

Fanciullo con canestra di frutta o Giovane con canestra di frutta, Caravaggio, Galleria Borghese

Sono circa 80 le opere attribuite a Michelangelo Merisi, Caravaggio, uno dei più importanti pittori della storia dell'arte italiana. Ben 25 (26 compreso un quadro di una collezione privata e non inserito in questo elenco) si trovano a Roma. Sono conservati in chiese e musei, dalla Galleria Borghese, la cui collezione è la più ricca al mondo di opere dell'artista, a Palazzo Barberini, dalla chiesa di San Luigi dei Francesi alla chiesa di Santa Maria del Popolo. Se i musei sono a pagamento, le chiese sono invece ad ingresso gratuito per tutti i visitatori che vogliano ammirare i quadri del celebre pittore.

Caravaggio è l'ultimo esponente del Rinascimento e "il primo dei moderni" per il suo realismo nuovo e per i contrasti tra luce ed ombra nei suoi dipinti. Altre celebri opere di Caravaggio si trovano a Firenze (ben 8), a Milano, Napoli, al Louvre di Parigi, negli Stati Uniti e all'Hermitage di San Pietroburgo. Nell'elenco che segue ecco la mappa dei luoghi dov'è possibile ammirare i dipinti dell'artista a Roma, tra musei e chiese, un itinerario perfetto per i turisti alla scoperta delle opere di Michelangelo Merisi.

1. Galleria Borghese

La Galleria Borghese è il museo di Roma (e del mondo) che possiede più opere di Caravaggio, ben sei. Ci sono il ‘Giovane con la canestra di frutta' (dipinto tra il 1593 e il 1595) e il ‘Bacchino malato', due opere giovanili. Ci sono inoltre la ‘Madonna dei Palafrenieri', dipinta tra il 1605 e il 1606 e ‘Il San Girolamo', dipinto negli stessi anni per il cardinale Scipione Borghese. Risale a tre anni dopo il ‘Davide con la testa di Golia'. Il ‘San Giovannino' è uno degli ultimi dipinti di Caravaggio.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00. Ultimo ingresso alle ore 17.45. La biglietteria è aperta dalle ore 8.30 fino a 1 ora prima della chiusura del museo.

Costi: 13 euro, ultimo turno 10 euro. Ridotto 2 euro. Prenotazione obbligatoria 2 euro.

Info: https://galleriaborghese.beniculturali.it/visita/info-biglietti/

Davide con la testa di Golia, Caravaggio, Galleria Borghese

2. Casino dell'Aurora – Ludovisi

Al Casino dell'Aurora, ciò che rimane dell'immensa villa Ludovisi, Caravaggio ha dipinto su muro, nella volta del camerino del laboratorio alchimistico, gli dei Giove, Nettuno e Plutone. Si tratta dell'unico affresco di Caravaggio. Il Casino è finito all'asta (ne abbiamo parlato qua).

3. Chiesa di Santa Maria della Concezione

All'interno del convento dei Cappuccini di Nostra Signora della Concezione, che si trova all'inizio di via Veneto, subito dopo piazza Barberini, è conservato (e non è visibile al pubblico) ‘Il San Francesco in meditazione'. Un altro ‘San Francesco in meditazione' è conservato alla Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini. Sono stati entrambi realizzati da Caravaggio? Qual è quello autentico? Il dibattito è ancora aperto. Al momento il convento non è aperto al pubblico.

4. Palazzo Barberini

La Galleria d'arte antica di Palazzo Barberini ospita due quadri di Caravaggio: il già menzionato ‘San Francesco in meditazione' e il ‘Narciso', ma anche su questa opera si è molto dibattuto sulla effettiva attribuzione a Caravaggio.

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

Costi: biglietto intero 12 euro Palazzo Barberini + Galleria Corsini. Ridotto 2 euro.

Info: https://www.barberinicorsini.org/visita/info-pratiche/

5. Galleria Doria Pamphilj

Alla Galleria Doria Pamphilj di via del Corso ci sono quattro quadri di Caravaggio: la ‘Decapitazione di Oloferne', ‘Il Riposo dalla fuga in Egitto', la ‘Maddalena', ‘Il San Giovanni Battista', una replica autografa del dipinto conservato ai Musei Capitolini.

Giuditta e Oloferne o la Decapitazione di Oloferne –Palazzo Barberini, Roma

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 19.00, dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Costi: biglietto intero 14 euro + 1 euro di prenotazione

Info: https://www.doriapamphilj.it/biglietteria/biglietto-galleria/

6. Musei Capitolini – Pinacoteca Capitolina

All'interno dei Musei Capitolini sono conservati due quadri di Caravaggio, la ‘Buona Ventura', databile al 1594 (un'altra versione dello stesso quadro si trova al Louvre a Parigi) e ‘Il San Giovanni Battista', di cui abbiamo già parlato.

Orari: tutti i giorni ore 9.30-19.30.

Costi: biglietti museo più mostra intero 11,50 euro. Ridotto 9,50 euro.

Info: http://www.museicapitolini.org/it/informazioni_pratiche/biglietti_e_videoguide

Buona Ventura, Caravaggio, Musei Capitolii

7. Chiesa di San Luigi dei Francesi

La cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi ospita le ‘Storie di San Matteo', affrescate principalmente dal Cavalier d’Arpino. I due dipinti laterali, tuttavia, vennero affidati a Caravaggio: si tratta della ‘Vocazione di San Matteo' e del ‘Martirio di San Matteo', realizzati tra il 1599 e il 1600. A San Luigi è di Caravaggio anche la pala di ‘San Matteo e l'angelo', che si trova sull'altare.

Orari: tutti i giorni: ore 10 – 12.30 / 15 – 19. Chiuso giovedì

Costi: gratuito

8. Basilica di Sant'Agostino

La ‘Madonna dei Pellegrini' o di Loreto è un dipinto di Caravaggio conservato sull'altare della prima cappella a sinistra, la cappella Cavalletti, della chiesa di Sant'Agostino. È databile tra il 1603 e il 1606. All'interno della basilica di Sant'Agostino, che si trova nei pressi di piazza Navona, c'è anche il famoso affresco di Raffaello ‘Il Profeta Isaia'.

Orari: tutti i giorni 07:15, 16–19:30

Costi: gratuito

La Madonna dei Pellegrini, Caravaggio, basilica di Sant’Agostino

9. Chiesa di Santa Maria del Popolo

Nella chiesa di Santa Maria del Popolo ci sono due quadri di Caravaggio. Si trovano nella cappella Cerasi, alla sinistra dell'altare maggiore. In questa cappella ci sono la pala di altare dipinta da Annibale Carracci e i due quadri laterali di Caravaggio: la ‘Conversione di san Paolo' e la ‘Crocifissione di san Pietro'.

Orari: Giorni feriali 7.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00, Sabato 7.30 – 12.30 / 16.00 – 19,00, Festivi 7.30 – 13:30 / 16:30 – 19:00

Costi: gratuito

La Vocazione di San Matteo, Caravaggio, chiesa di San Luigi dei Francesi

10. Musei Vaticani

Ai Musei Vaticani è conservato soltanto un quadro di Caravaggio, ‘La Deposizione di Cristo', realizzata tra il 1602 e il 1604. Era conservato originariamente nella chiesa di Santa Maria in Vallicella.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 18,30

Costi: biglietto intero 17 euro, 8 euro

Info: https://tickets.museivaticani.va/home

11. Galleria Corsini

Alla Galleria Corsini, che si trova a Trastevere, c'è un solo quadro di Caravaggio, il ‘San Giovanni Battista nel deserto', che è datato intorno al 1606.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18

Costi: stesso biglietto di Palazzo Barberini.

Info:https://www.barberinicorsini.org/visita/info-pratiche/

12. Palazzo Odescalchi

All'interno di Plazzo Odescalchi c'è un'altra versione de ‘La Conversione di San Paolo'. Probabilmente è la prima versione dell'opera commissionata da Tiberio Cerasi per la sua cappella all'interno della chiesa di Santa Maria del Popolo.

Info: visite straordinarie.https://www.resantiquae.it/events/il-caravaggio-odescalchi/