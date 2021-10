All’asta Villa Aurora a Roma: ospita l’unico affresco di Caravaggio, che vale 310 milioni di euro A Villa Aurora, finita all’asta, si trova l’unico affresco realizzato da Michelangelo Merisi, Caravaggio. Per il professor Alessandro Zuccari, che ha curato la perizia delle opere contenute all’interno della villa, “andrebbe considerata come opera inestimabile, trattandosi dell’unico dipinto murale di uno dei più grandi pittori dell’età moderna”.

A cura di Enrico Tata

Una spettacolare villa del 16esimo secolo nel cuore di Roma, uno dei luoghi più segreti e nascosti della Capitale, ma tra i più belli e affascinanti, completato da ciò che resta di un giardino stupendo, che all'epoca era uno dei più ricchi di Roma. Statue antiche, sale affrescate dal Guercino, luoghi incantevoli che in tutto il mondo sarebbero diventati un museo. Del resto gran parte della collezione che è stato possibile spostare ora fa parte del Museo Nazionale Romano. Basterebbero questi dettagli per capire che Villa Aurora o Casino dell'Aurora, che si trova tra via Veneto, porta Pinciana e Villa Borghese, non possono finire all'asta, come invece è accaduto. La storica villa, una delle bellezze più prestigiose della Capitale, è invece in vendita. Valore, mezzo miliardo di euro.

L'unico affresco nella vita di Caravaggio, un'opera inestimabile

Ma c'è di più: Villa Aurora, infatti, ospita anche un'opera di inestimabile valore. Un'opera che non è possibile trasferire, perché si tratta di un dipinto ad olio sul soffitto del Camerino di Giove, Nettuno e Plutone, detto anche Camerino Alchemico: si tratta dell'unico affresco di Michelangelo Merisi, Caravaggio. Per il professor Alessandro Zuccari, che ha curato la perizia delle opere contenute all'interno della villa, "andrebbe considerata come opera inestimabile, trattandosi dell'unico dipinto murale di uno dei più grandi pittori dell'età moderna". Secondo il professore il murale di Caravaggio è ovviamente "un unicum" e non può valere meno di 310 milioni di euro. Per fare qualche esempio, in tempi recenti un Modigliani è stato venduto a 170 milioni di dollari, un Picasso a 180 milioni, un Cézanne a 250 milioni. Insomma, l'opera di Caravaggio è davvero una delle più importanti dell'artista e quindi della storia dell'arte.

La descrizione dell'affresco di Caravaggio

L'affresco di Caravaggio rappresenta la sfera celeste con una sequenza di segni zodiacali e attorno le figure di Giove, con l'aquila, di Nettuno, con il cavallo marino, e di Plutone, col Cerbero. Potrebbe essere stato realizzato nel 1599 dall'artista, a cui fu commissionato sicuramente dal cardinale Francesco Maria Del Monte, proprietario di Villa Aurora, grande collezionista e amante dell'alchimia.