Dove vedere la fioritura della lavanda a Roma e nel Lazio nel 2024, dai campi della Tuscia al Lavandeto I mesi di giugno e luglio rappresentano il periodo di massima fioritura della lavanda. Dai campi della Tuscia al Lavandeto di Roma, aperto nei fine settimana dalle ore 17.30 alle 20.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Campi di lavanda (Foto Archivio)

Nei mesi di giugno e luglio la Capitale e soprattutto la Tuscia sono immersi nei colori della lavanda. Inizia il periodo di massima fioritura di questa pianta, tipica per il suo profumo e per il colore viola. I campi di lavanda nel Lazio sono presenti perlopiù in aziende agricole ed agriturismi che la coltivano per le sue proprietà. Per esempio, è iniziata la Festa della Lavanda al Lavandeto di Roma, aperto nei fine settimana dalle ore 17.30 alle 20.30.

Le distese viola si trovano quindi in proprietà private tra eventi, visite e passeggiate organizzate in solitaria o in gruppo. La maggior parte delle coltivazioni sono presenti nella zona della Tuscia viterbese, soprattutto nei dintorni del comune di Tuscania, ma si trovano anche nell'area di Cerveteri, in provincia di Roma.

Quando visitare il Lavandeto a Roma: giorni e orari di apertura nel 2024

Dal profilo Facebook "Il Lavandeto di Roma"

Il primo lavandeto di Roma è situato nella campagna romana, a pochi passi dal Santuario del Divino Amore. Il lavandeto nasce come azienda agricola e ospita un campo di Lavanda Angustifolia Officinale e un campo più piccolo con la Lavanda Ibrida, conosciuta anche come Lavandino e che viene coltivata anche nella regione francese della Provenza.

Tante le attività ospitate all'interno della struttura: dai servizi fotografici agli aperitivi per uno spuntino, dalle feste per bambini ai laboratori fino agli eventi privati e uno stand espositivo dove trovare diversi prodotti: dall'olio essenziale, alle candele ai sacchetti. Oltre a questi eventi è iniziata anche la Festa della Lavanda, una possibilità per visitare il campo viola: gli appuntamenti sono per il 7-8-9-14-15-16 giugno. L'orario di apertura è dalle 17.30 alle 20.30.

Le distese viola a Cerveteri e Tuscania

Dal profilo Facebook "Il Lavandeto di Roma"

Nella campagna di Cerveteri, città a nord ovest di Roma, in località Borgo San Martino è presente il Parco degli Ulivi, dove c'è un campo di lavanda e un casale come location per eventi. In questa stagione estiva anche il comune di Tuscania, in provincia di Viterbo, presenta bellissime fioriture di lavanda che caratterizzano la valle del fiume Marta. Il 7 luglio l'appuntamento della Festa della Lavanda è perfetto per festeggiare i campi viola.