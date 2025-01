video suggerito

Dove arriva la neve a Roma e nel Lazio: freddo nel weekend, le previsioni Neve e freddo e possibili gelate è quanto gli esperti si attendono per sabato 11 e domenica 12 gennaio vicino Roma e nel Lazio. In arrivo aria gelida proveniente da Est. Ecco in quali zone potrebbe nevicare sulla regione oggi e domani.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Neve e freddo e possibili gelate è quanto gli esperti si attendono per oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 gennaio, nel Lazio. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, che lo avevano annunciato già nei giorni scorsi, sono in arrivo correnti d'aria gelida sull'Italia provenienti da Est, un vortice polare. Colpiranno anche le regioni centrali come il Lazio, facendo abbassare vertiginosamente le temperature, con minime che raggiungeranno in alcune aree valori al di sotto dello zero della scala Celsius.

Potrebbe nevicare su varie zone sparse nel Lazio, dal Frusinate al Reatino, passando per il Viterbese e alcuni fiocchi si prevedono anche sulla zona dei Castelli Romani, tuttavia da quanto si apprende non nevicherà su Roma città. Al momento in ogni caso non sono stati diffusi avvisi di allerta.

Neve nel weekend su Roma e Lazio, le zone interessate

Per quanto riguarda le zone interessate da freddo e gelo e possibili nevicate nel fine settimana, parliamo dell'Appennino, del Frusinate, del valico di Forca D'Acero, del Monte Livata, di alcune aree del Viterbese e del Reatino. Tuttavia secondo quanto sostengono gli esperti la neve cadrà anche in pianura a quote basse.

Freddo dall'Est sul Lazio, le previsioni di sabato e domenica

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 gennaio nel Lazio registrano freddo. Non si eslude la pioggia, specialmente nella giornata di sabato, con possibili precipitazioni sparse su tutto il territorio della regione.

Le temperature in particolare, subiranno un brusco calo di diversi gradi. Le precipitazioni nevose si attendono a quote sempre più basse e fino a 800 metri in tarda serata. Vediamo nel dettaglio come oscilleranno le minime e le massime, capoluogo per capoluogo. Sabato a Frosinone i valori saranno tra 7 e 13 gradi, a Latina tra 11 e 14 gradi, a Rieti tra 6 e 11 gradi, a Roma tra 10 e 14 gradi, a Viterbo tra 3 e 11 gradi.

Domenica il cielo sarà sereno o poco nuvoloso nel Lazio, mentre le temperature caleranno ancora, con minime fin sotto lo zero. Nel dettaglio avremo: tra 4 e 10 gradi a Frosinone, tra 5 e 12 gradi a Latina, tra -1 e 6 gradi a Rieti, tra 1 e 10 gradi a Roma, tra -1 e 6 gradi a Viterbo.