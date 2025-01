video suggerito

Gelo invernale in arrivo, calano le temperature anche nel weekend: dove ci saranno freddo e neve Una forte ondata di gelo è in arrivo sull’Italia per questo weekend dell’11-12 gennaio 2025 per il passaggio di una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa centrale e dai Balcani che determinerà un brusco calo delle temperature. Non mancherà la neve, ma a quote più elevate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo per il weekend dell'11-12 gennaio 2025 indicano l'arrivo di una significativa svolta, con fredde correnti settentrionali che daranno origine a un'intensa ondata di gelo e maltempo. Previsto un crollo delle temperature e anche la neve, ma soprattutto in montagna.

Il flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa, di origine artica, inizierà ad arrivare già da oggi sul bacino del Mediterraneo, dando così inizio a una fase particolarmente fredda nel nostro Paese. Come confermato a Fanpage dal colonnello Mario Giuliacci, si prevedono temperature in forte calo e l'arrivo della neve, principalmente in montagna.

Il freddo sarà particolarmente marcato a partire da domenica, quando la colonnina del mercurio potrebbe diminuire di oltre 10 gradi rispetto ai valori attuali, soprattutto lungo il versante adriatico, che sarà maggiormente interessato dai venti gelidi provenienti dai Balcani.

Temperature giù di 10 gradi: dove arrivano freddo artico, invernale e neve

Sull'Italia è già in transito una perturbazione che ha colpito dapprima le regioni del Centro-Nord per poi interessare anche il resto del paese. In particolare nella giornata di oggi assisteremo al passaggio dalle correnti miti occidentali alle correnti fredde artiche rivolte in primis verso le zone di Nord-Est ed alto Adriatico per poi interessare tutto il resto dell'Italia durante il fine settimana.

Al Nord, il calo delle temperature sarà accompagnato da un generale miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e un freddo intenso, che si farà sentire soprattutto nelle ore notturne. Su ampie zone della Pianura Padana, le temperature minime scenderanno decisamente sotto lo zero, ripristinando un clima tipicamente invernale.

Al Sud e in parte del Centro, invece, il tempo rimarrà instabile a causa della formazione di un vortice ciclonico, causato dall'incontro con l'aria fredda, che si svilupperà vicino al basso Tirreno.

E la neve? Solamente in montagna. I fiocchi cadranno sicuramente sulle Alpi orientali, ma a partire dai 1400 metri di altitudine.

Pioggia e nevicate anche nel weekend: le previsioni meteo di sabato e domenica

Sabato 11 gennaio 2025 arriveranno i primi effetti del fronte freddo, causando un peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni moderate in Sardegna e nelle zone interne adriatiche del Centro. In serata, anche le regioni meridionali e la Sicilia saranno coinvolte. La neve raggiungerà l'Appennino centrale, inizialmente a quote elevate, per poi scendere in serata fino a circa 1.400 metri. Tra la sera e la notte, le nevicate si sposteranno sull'Appennino meridionale, abbassandosi fino a circa 1.000 metri e localmente anche a quote inferiori.

Domenica ci sarà un ulteriore e ampio calo delle temperature in tutto il Paese, sia per quanto riguarda le minime che le massime, a causa dell'arrivo di correnti gelide accompagnate da venti nord-orientali molto intensi. Nelle regioni settentrionali, saranno probabili gelate diffuse durante la notte e al mattino. Nel Sud peninsulare, la neve potrà raggiungere anche le quote collinari.