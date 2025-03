video suggerito

Turisti bloccati al gelo a Passo Fedaia: 140 cm di neve sulle Dolomiti. Liberati alle 7 di mattina Due autobus e un'auto bloccati nella neve sul Passo Fedaia, in provincia di Belluno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Caprile che hanno dovuto lavorare per tutta la notte per liberarli.

A cura di Biagio Chiariello

Una notte difficile da dimenticare per i turisti a bordo di due autobus e un'auto, rimasti bloccati per ore al gelo a causa dell'abbondante nevicata che ha sorpreso la zona del Passo Fedaia, nel comune di Rocca Pietore (Belluno). La neve è caduta copiosa, accumulandosi fino a raggiungere un'altezza di un metro e 40 centimetri, rendendo impossibile la circolazione e costringendo i mezzi a un arresto forzato nel cuore della notte. L'emergenza è scattata intorno alle 3 di domenica 23 marzo, quando gli autisti hanno constatato l'impossibilità di proseguire e hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.

A rispondere alla chiamata sono stati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Caprile, che si sono recati sul posto per assistere i viaggiatori e liberare i mezzi intrappolati nella neve. Nonostante gli autobus e l'auto fossero dotati di catene da neve, il fondo stradale ormai impraticabile ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso, che hanno lavorato senza sosta per diverse ore.

L'operazione di recupero è stata complessa a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della quantità di neve accumulata lungo la strada. I vigili del fuoco hanno operato con mezzi speciali per rimuovere gli accumuli nevosi e garantire che tutti i veicoli potessero riprendere la marcia in sicurezza. Solo intorno alle 7 del mattino, dopo un lungo lavoro, la situazione è tornata alla normalità e i mezzi hanno potuto rimettersi in movimento, ponendo fine a una notte di apprensione per i passeggeri e gli autisti.

La neve è caduta abbondante su tutte le Dolomiti del Veneto. A Passo Fedaia, nei pressi di Rocca Pietore, l’accumulo nevoso ha raggiunto il metro e 40 centimetri, rendendo il paesaggio spettacolare ma allo stesso tempo complicando la viabilità. Secondo i dati della stazione Arpav di Arabba, sulla vetta del Col dei Baldi, a 1.900 metri di altitudine nei pressi di Alleghe, la neve ha raggiunto lo stesso livello, mentre nella zona sciistica di Ra Valles, sulla Tofana, sopra Cortina d’Ampezzo (2.615 metri di quota), il manto nevoso ha toccato i 131 centimetri.

Mediamente, su tutto il territorio delle Dolomiti e delle Prealpi Bellunesi, al di sopra dei 1.600 metri, l’accumulo supera ormai il metro, garantendo paesaggi da cartolina e condizioni ideali per gli amanti della montagna.