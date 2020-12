in foto: Silvia Camilli

Aveva finito il suo turno d lavoro all'ospedale Covid Santa Maria degli Angeli a Putignano e stava rientrando a casa, quando la sua auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un muro. Tragedia nel Barese, dove Silvia Camilli, dottoressa romana specializzanda all'Università di Tor Vergata, è morta a trentadue anni, in un incidente consumatosi sulla strada provinciale 106, che conduce a Gioia del Colle. Il sinistro risale all'alba di oggi, mercoledì 30 dicembre, un dramma di fine anno in cui a restare vittima è una professionista che prestava servizio al pronto soccorso, anche lei quotidianamente bardata con tuta protettiva e mascherine, impegnata nella battaglia contro l'emergenza Covid.

L'auto ha sbandato ed è finita contro un muro

Secondo le informazioni apprese la dottoressa, al momento in cui sono accaduti i fatti che hanno portato alla sua scomparsa, era uscita da lavoro e si era messa in macchina, a bordo della sua Toyota Aygo rossa, diretta verso casa per mettersi a dormire quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato, è uscita fuori strada all'altezza della strada comunale Lama Caldaia e si è schiantata contro un muro. L'impatto è stato molto violento, poi l'auto, una volta nei campi, si è ribaltata sul lato destro. Purtroppo inutile l'intervento dei soccoritori, che hanno tentato a lungo di rianimarla, senza successo. Silvia è deceduta probabilmente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo.

Indagini sulle cause dell'incidente

Presenti per i rilievi scientifici, gli agenti della polizia locale e della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Terminati le verifiche di rito, la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, a disposizione per l'autopsia. Non è chiaro casa possa esserle successo, se sia stata colta da un malore improvviso oppure da un colpo di sonno. La notizia della tragica scomparsa di Silvia è arrivata presto a Roma, raggiungendo parenti, amici e colleghi, che, scossi, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali.