Doppio incidente in autostrada sull’A1 fra Roma e Napoli: traffico bloccato, code per 3 km Doppio incidente sull’A1 fra Roma e Napoli: il primo si è verificato tra Ferentino e Anagni verso Fiuggi e il secondo fra Ceprano e Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

La smart rimasta coinvolta in uno dei due incidenti di oggi e le automobili in fila in direzione Roma, bloccate nel traffico.

Circolazione bloccata sull'autostrada A1 fra Roma e Napoli dove si sono verificati due diversi incidenti nella tarda mattinata di oggi. Il primo, fra Ferentino e Anagni verso Fiuggi, ha creato code di 2 km, presto diventate di 3 chilometri, in direzione Roma, mentre il secondo fra Ceprano e Frosinone ha bloccato entrambe le corsie: per quanto riguarda questo secondo incidente, è atteso sul posto l'intervento dell'elisoccorso.

L'incidente in autostrada fra Ferentino, Anagni e Fiuggi in direzione Roma

A comunicare ai viaggiatori e alle viaggiatrice questo primo sinistro, che ha bloccato totalmente la carreggiata che porta verso la capitale, è stato il servizio Luceverde Roma con un tweet poco prima di mezzogiorno: l'incidente si è verificato sull'autostrada A1 nella tarda mattinata di oggi. A causa dell'incidente stradale si sono formati circa 3 chilometri di coda, con traffico in aumento: si continua a procedere soltanto su due corsie.

L'incidente fra Ceprano e Frosinone: in arrivo elisoccorso

Circa un'ora dopo rispetto al primo, un secondo incidente stradale è stato segnalato sull'autostrada A1 fra Roma Napoli: stavolta il traffico è rimasto bloccato qualche chilometro più a sud rispetto al primo. Il sinistro si è verificato fra Frosinone e Ceprano, dove il traffico era già rallentato a causa di alcuni lavori in corso. Qui, in breve tempo, si sono create lunghe code in entrambe le direzioni di marcia: sia verso Roma che verso Napoli. Secondo quanto riporta il servizio della regione Lazio di Astral Infomobilità, inoltre, sul luogo del sinistro si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso.