Doppia Manifestazione Cgil oggi a Roma: percorso, strade chiuse e bus deviati l’8 ottobre Oggi, Sabato 8 ottobre, in programma la manifestazione nazionale della Cgil a Roma. La partenza è prevista 13 da piazza della Repubblica e l’arrivo intorno alle 18 a piazza del Popolo All’interno tutte le possibili chiusure stradali e le deviazioni dei bus.

A cura di Enrico Tata

Oggi, sabato 8 ottobre, prevista la manifestazione nazionale della Cgil a Roma. "Italia, Europa, ascoltate il lavoro", è lo slogan del corteo che partirà alle 13.30 da piazza della Repubblica per raggiungere piazza del Popolo intorno alle ore 18. Dal palco prenderà la parola, tra gli altri, il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Alle 13.30 partirà anche un secondo corteo con 500 persone che partiranno dalla sede della Cgil di corso d'Italia e arriveranno a piazza Barberini intorno alle 14.30. Là si riuniranno allo spezzone principale della manifestazione. A causa delle manifestazioni ci saranno possibili chiusure al traffico automobilistico e alcuni bus potrebbero essere deviati, come comunicato da Roma Mobilità.

La manifestazione della Cgil è stata organizzata anche per ricordare l'assalto alla sede di corso d'Italia dell'ottobre 2021.

Manifestazione Cgil oggi a Roma, il percorso e gli orari dei cortei

Il corteo principale (attese circa 10mila persone) partirà alle 13 di oggi da piazza della Repubblica e arriverà intorno alle 18 a piazza del Popolo, dove parlerà Maurizio Landini. Dalle 13.30 alle 14.30 un secondo corteo, 500 persone circa, partirà da corso d'Italia e arriverà a piazza Barberini.

Questo il percorso del primo corteo: piazza della Repubblica, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza della Trinità dei Monti, viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d'Annunzio.

Questo, invece, il percorso del secondo corteo: sede Cgil corso d'Italia, piazzale del Brasile, via Vittorio Veneto, piazza Barberini.

Strade chiuse e bus deviati a Roma per i cortei Cgil l'8 ottobre

Come detto, sono previste chiusure stradali durante tutta la giornata di oggi, sabato 8 ottobre. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Atac comunica che potrebbero essere deviate le seguenti linee di bus: