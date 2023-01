Dopo la tempesta, l’isola di Ponza si risveglia imbiancata dalla neve L’isola di Ponza si è risvegliata ieri, domenica 22 gennaio, imbiancata da un leggero manto di neve. Gli scatti postati su Facebook.

A cura di Enrico Tata

L'isola di Ponza si è risvegliata ieri, domenica 22 gennaio, imbiancata da un leggero manto di neve. Tanti gli scatti pubblicati su Facebook dai cittadini e raccolti dalla pagina Frammenti di Ponza: "Dopo la tempesta di pioggia, vento e mare agitato di qualche giorno fa stamattina, 22 gennaio 2023, l'isola di Ponza si è svegliata ricoperta da una coltre bianca. Non so se sia neve o grandine ma il paesaggio era da fiaba".

La mareggiata e la traversata in traghetto in condizioni estreme

Nel weekend si è parlato dell'isola anche per traghetto diretto a Formia che, nonostante le condizioni estreme del mare, ha garantito ugualmente il servizio di collegamento. Per questo l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare, su Facebook, l'equipaggio: "Il Sindaco, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'isola tutta, ringrazia tutti i marittimi, gli equipaggi dei traghetti e delle navi cisterne che, anche nelle situazioni più critiche, consentono a noi isolani di essere parte di un'unica nazione.Ogni giorno, grazie a loro, siamo isolani non isolati, ci garantiscono il trasporto da e per l'isola dei beni di prima necessità, l'approvvigionamento idrico e la possibilità di poter raggiungere la terra ferma per qualsiasi bisogno"

Pioggia fino a mercoledì, poi torna il bel tempo

La neve, comunque, si è sciolta in poche ore e oggi sull'isola sono previste piogge anche di forte intensità, con le temperature che sono tornate ben oltre gli 0 gradi. Le minime si attestano intorno ai 7 gradi e le massime intorno ai 12 gradi. Il tempo si manterrà perturbato almeno fino a mercoledì, ma nel weekend dovrebbe tornare il sole in generale su tutto il Lazio.