Dopo i temporali, torna il caldo torrido: domani bollino rosso a Roma Bollino rosso domani a Roma e Latina: dopo l’ondata di maltempo che oggi ha colpito tutto il Lazio, domani sono previste temperature ben al di sopra dei trentacinque gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

L'afa aveva dato una piccola tregua, ma l'anticiclone non molla: il ministero della Salute ha diramato un bollettino in cui indica le due città che domani saranno colpite dal famigerato bollino rosso, quello che indica temperature molto alte e decisamente sopra la media. Stavolta l'onere tocca a Roma e Latina, dove saranno registrate massime che arriveranno ben al di sopra dei trentacinque gradi. I venti saranno praticamente inesistenti, l'umidità molto alta, e le temperature percepite più alte di quelle effettive. Insomma, una fine di agosto decisamente calda, che si protrarrà almeno fino alla fine della settimana.

Le indicazioni sono sempre le stesse, soprattutto per bambini e persone fragili: non uscire nelle ore più calde, prediligere luoghi con l'aria condizionata, bere molta acqua. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni: a partire da giovedì, infatti, gli effetti dell'anticiclone si sentiranno in molte più zone d'Italia, con diverse zone che saranno colpite dal bollino rosso.

Tregua dall'afa, temporali in tutto il Lazio

A ingannare sull'afa che colpirà la capitale, è sicuramente l'ondata di maltempo che nel pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, si è abbattuta su tutto il Lazio. A Roma, ma anche nelle altre province, si sono avute piogge molto abbondanti e temporali, con diverse zone allagate. Tanti i disagi segnalati dai cittadini, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e degli operatori della Protezione Civile, chiamati a intervenire nei luoghi più a rischio. I temporali continueranno a protrarsi fino a questa sera, ma a partire dalle 20 dovrebbe tornare il sereno.