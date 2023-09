Dopo anni di maltrattamenti la mamma ha fatto arrestare il figlio violento La donna ha trovato il coraggio di denunciare il giovane. Pochi giorni fa a Veroli un altro caso simile, con un uomo che ha minacciato di morte la madre.

A cura di Simone Matteis

Il coraggio di una madre che ha denunciato e fatto arrestare il figlio violento, dopo 4 anni di maltrattamenti e minacce. È quanto accaduto ieri, giovedì 7 settembre, a Sora, in provincia di Frosinone. La donna, stanca delle continue vessazioni costretta a subire dal figlio, un giovane poco più che ventenne, si è decisa a allertare i carabinieri.

Un caso da codice rosso

Nei confronti del giovane il Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere: il ventenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino e dovrà rispondere di diversi reati afferenti al cosiddetto "codice rosso".

Una storia difficile di disagio familiare quella di Sora. Stando a quanto si apprende, il contesto familiare in cui vivevano madre e figlio era diventato via via sempre più aspro e conflittuale, complice anche le difficoltà economiche dovute all'assenza di lavoro. Una brutta vicenda che però, adesso, la donna ha trovato la forza di denunciare trovando il coraggio di andare contro il suo stesso figlio.

A Veroli il figlio minaccia la madre e il fratello lo fa arrestare

Un altro caso di violenza familiare, sempre nel Frusinate, risale alla fine di agosto. Un uomo di 49 anni originario di Veroli ma residente a Roma, ha violato il divieto di avvicinamento alla madre imposto dall'Autorità Giudiziaria per i continui maltrattamenti. Recatosi presso l'abitazione di famiglia, nel comune ciociaro, l'uomo avrebbe quindi aggredito la madre fino a minacciarla di morte. A dare l'allarme il fratello del 49enne che si trovava in casa con la donna: sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Alatri, con i militari che hanno immobilizzato l'uomo, che è stato poi arrestato con rito direttissimo presso il Tribunale di Frosinone.