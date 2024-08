video suggerito

Donna uccisa in casa, la vicina che ha chiamato i soccorsi: "Chiedeva aiuto, pensavo fosse caduta" "Ho sentito le urle e mi sono preoccupata, così ho chiamato il 112", dice la vicina. I carabinieri hanno trovato la donna in casa senza vita. Sospetti sul marito che si trovava a casa con lei.

A cura di Beatrice Tominic

La vicina di casa e il palazzo dove è stato trovato, al secondo piano, il corpo senza vita della donna.

Lucia Felici aveva 75 anni e viveva in via Bellavista a Castelnuovo di Porto. È lì, all'interno della sua abitazione che l'hanno trovata nella mattina di oggi, venerdì 9 agosto, verso le ore 8 i carabinieri della Compagnia di Bracciano, intervenuti non appena arrivata la segnalazione da parte della vicina di casa. Con lei nell'abitazione anche il marito ottantaduenne. "Ho sentito la vicina che chiedeva aiuto, urlava, come se fosse caduta", racconta la vicina di casa. Era mattina presto, le sette meno cinque. "Non mi era mia capitato in passato di sentire urla, niente simile. Erano bravissime persone, gentili, educatissime, insospettabili", spiega la vicina.

Il racconto della vicina di casa

"Quando ho sentito le urla mi sono subito spaventata. Hanno tre figli, due maschi e una femmina, erano in pensione non ricordo prima cosa facessero. Ma non li ho mai sentiti litigare", spiega a Simona Berterame di Fanpage.it.

La vicina di casa che ha chiamato i soccorsi.

"Vivo qui da venticinque anni, anche loro vivevano qua da sempre, ci conoscevamo. Quando ho sentito gridare aiuto, ho chiamato i soccorsi. Ho sentito le urla della donna, poi nient'altro. Ma neanche prima si è sentito nulla. Non so neppure se lui fosse in casa", ha poi concluso la vicina che, non appena sentite le urla provenire dalla casa dei vicini, ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento dei soccorsi.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri sono arrivati immediatamente sul posto e, una volta entrati in casa, hanno scoperto il corpo della senza vita della donna. Nell'abitazione in quel momento c'era anche il marito ottantaduenne, ritrovato dai militari in stato confusionale. È su di lui che si sono subito concentrati gli inquirenti per cercare di chiarire cosa possa essere successo nell'appartamento, al secondo piano del palazzo mostrato nella foto in basso.

Non si esclude che possa essere stata uccisa per strangolamento, ma sarebbe ancora troppo presto per poterlo dichiarare con certezza. Attesi i primi accertamenti da parte del medico legale che ha raggiunto l'abitazione e sta passando al vaglio il corpo della donna rinvenuto in casa.

L'abitazione in cui è stato trovato il corpo della donna.