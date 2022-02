Donna trovata morta nella vasca: l’allarme lanciato dal fratello che non la sentiva da giorni Tabita Lercher era deceduta da diversi giorni. Sul corpo è stata disposta l’autopsia per verificare le cause del decesso.

L'hanno trovata ormai priva di vita, distesa nella vasca da bagno e in avanzato stato di decomposizione. Tabita Lercher, una donna di 53 anni molto conosciuta nella zona dei Landi di Genzano, era morta probabilmente da una decina di giorni quando è stata trovata dal vicino di casa, allertato dal fratello che non la sentiva da diversi giorni. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Genzano per i rilievi del caso: secondo le prime informazioni, la donna potrebbe essere morta a causa di un malore o per qualche sostanza ingerita. Sul corpo è stata disposta l'autopsia: sarà l'esame del medico legale a stabilire le esatte cause della morte e a far luce su quanto accaduto.

C'è sconcerto intanto a Genzano per la morte di Tabita, che abitava nella tenuta di famiglia chiusa da tempo dopo la morte dei genitori. A insospettirsi è stato il fratello della donna, che non la sentiva da diversi giorni e ha chiesto quindi a un vicino di andare a controllare se la sorella stesse bene. Una volta entrato, l'uomo è stato sopraffatto dal forte odore di composizione che proveniva dal bagno, dove infatti è stato trovato il corpo della donna. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, che sono arrivati sul posto in diverse unità per indagare sul caso. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, particolare che fa propendere per una morte naturale, causata da un malore, o da qualche sostanza ingerita che potrebbe averne provocato il decesso. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni, quando saranno chiare le cause della morte e il magistrato darà il nullaosta per le esequie.