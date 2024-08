Donna trovata morta nel giardino di casa a Formia: sangue su tutto il corpo e due ferite alla testa

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri sul luogo del ritrovamento

Una donna di sessantanove anni è stata trovata morta nel giardino della sua abitazione nel Comune di Formia, in provincia di Latina. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di sabato scorso 17 agosto. Secondo le prime informazioni rese note il cadavere era ricoperto di sangue. Sul caso hanno indagato i carabinieri della Compagnia di Formia.

Il cadavere trovato nel giardino di casa

Era sera quando è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una persona trovata priva di sensi all'interno del giardino di casa. Arrivata la segnalazione sul posto sono giunti i carabinieri e il personale sanitario con l'ambulanza.

La donna sarebbe morta per una caduta dalle scale

I sanitari si sono accorti subito però, che per la donna non c'era purtroppo nulla da fare e ne hanno constatato il decesso. Presente anche il medico legale, che ha svolto una prima ispezione cadaverica: sulla testa della donna c'erano due ferite, che si pensa siano riconducibili ad una caduta dalle scale. Questa l'ipotesi formulata. La donna era ricoperta di sangue e ce n'era anche intorno al cadavere.

Le indagini sono in corso, gli investigatori propendono per la caduta dalle scale, dunque per l'incidente domestico, le ferite non sarebbero riconducibili ad una violenza. Terminate le verifiche di rito sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio dell'ospedale di Cassino, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici che arriveranno nei prossimi giorni serviranno a chiarire le cause del decesso e a scartare definitivamente tutte le altre piste.