Donna trovata morta in un parco a Roma: aveva 70 anni, disposta autopsia

Il parco davanti alla Stazione Prenestina (Foto da Google Maps)

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella mattina di lunedì 5 gennaio 2025 all’interno del parco compreso tra la stazione Prenestina e via Attilio Hortis, a Roma. A dare l’allarme, intorno alle 8.00, sono stati alcuni passanti, che hanno notato la presenza della donna distesa a terra, sotto un albero, e hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto non sono state trovate tracce di violenza, ma s'indaga sulle cause del decesso.

Donna fra i 70 e i 75 anni trovata morta a Roma

Dalle prime informazioni raccolte sul posto, la donna avrebbe un’età compresa tra i 70 e i 75 anni e sarebbe senza fissa dimora. Il corpo è stato rinvenuto in un’area verde frequentata quotidianamente da residenti e pendolari rendendo inevitabile l’intervento delle autorità per chiarire l’accaduto.

Sul posto, un piccolo parco nella zona est della Capitale, sono intervenuti gli agenti di polizia insieme alla polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze del decesso. Mentre sui gruppi social di quartiere è iniziato il confronto fra i residenti.

Nessun segno di violenza: disposta autopsia

Al momento, dai primi accertamenti, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo. L’ipotesi considerata più probabile dagli investigatori è quella di una morte avvenuta per cause naturali. Tuttavia, vista la necessità di escludere con certezza ogni altra possibilità, non viene scartata del tutto nemmeno l’ipotesi del suicidio.

Essendo la donna una persona senza fissa dimora, non è inoltre escluso che le violente piogge e il freddo che hanno colpito Roma negli ultimi giorni abbiano influito sulla sua salute. Proprio per fare piena luce sull’accaduto, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, che dovrà stabilire con certezza le cause del decesso.