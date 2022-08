Donna trovata morta in casa a Ostiense, sul letto una borsa aperta: spunta l’ipotesi rapina Attesi nei prossimi giorni l’autopsia e i risultati del sopralluogo della polizia scientifica per accertare le cause della morte della 74enne.

A cura di Beatrice Tominic

Quando sono entrati nella casa di Circonvallazione Ostiense, ieri pomeriggio, accanto al cadavere della donna di 74 anni, morta forse da un paio di settimane, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rinvenuto una borsetta aperta. Questo dettaglio potrebbe aprire nuovi possibili scenari sulla morte della pensionata: la donna potrebbe essere morta per le sue condizioni di salute oppure uccisa, forse per una rapina. Fatta eccezione per la presenza della borsa sul letto e qualche altro dettaglio che ha spinto i caschi bianchi a richiedere l'intervento della Questura, però, l'appartamento è stato trovato in ordine.

Attualmente non si esclude nessuna ipotesi, ma a fare luce sulle cause della morte sarà l'autopsia, attesa nei prossimi giorni. Nello stesso periodo dovrebbero arrivare anche i risultati del sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica all'interno dell'appartamento, posto sotto sequestro a seguito del tragico ritrovamento.

La scoperta del cadavere

Il ritrovamento del cadavere della donna di 74 anni è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, verso le ore 15.30. Allertati da un vicino di casa che aveva sentito cattivi odori provenire dall'appartamento al terzo piano di uno stabili a Garbatella dove viveva la donna, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono arrivati nella zona per un sopralluogo. Insospettiti dal forte odore acre, con l'aiuto dei vigili del fuoco sono entrati in casa e, nella camera da letto, hanno trovato il cadavere della 74enne in avanzato stato di decomposizione: la donna potrebbe essere deceduta una decina di giorni fa.

Come riporta il Corriere della Sera, secondo alcuni vicini di casa, la donna non godeva di buona salute. Anche per questo gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando dei controlli sulla vita e le condizioni di salute della donna: nel caso in cui il suo caso avesse richiesto assistenza, potrebbe esserci responsabilità di terze persone.