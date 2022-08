Ostiense, rinvenuto in casa il cadavere di una donna di 74 anni: era morta da giorni A trovare il cadavere della donna in camera da letto sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, arrivati sul posto dopo una segnalazione.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Aveva sentito la presenza di un odore forte e acre all'interno di uno stabile in circonvallazione Ostiense, nel quadrante a sud ovest della capitale. In particolare, i cattivi odori provenivano da un appartamento che si trova al terzo piano dell'edificio: per questa ragione un cittadino ha inviato una segnalazione agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, questa mattina, sono giunti nella palazzina per un sopralluogo. Una volta giunti sul posto, però, hanno fatto un'amara scoperta: nella casa indicata dall'uomo, hanno rinvenuto il cadavere di una donna di 74 anni morta da giorni.

Il ritrovamento

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono arrivati all'interno dello stabile questa mattina, in risposta alla segnalazione della presenza dei cattivi odori. Sul posto i caschi bianchi hanno potuto confermare la presenza del cattivo e forte odore. Allarmati, hanno richiesto l'intervento di alcuni agenti dei vigili del fuoco che hanno aperto l'appartamento e hanno permesso loro di entrare. Una volta all'interno, dove l'odore era più forte, hanno rinvenuto il cadavere della donna, una 74enne morta da giorni, all'interno della camera da letto della casa.

La morte della 74enne

Stando alle prime analisi, il corpo giaceva lì da giorni: quando sono entrati nella casa gli agenti, il cadavere si trovava già in uno stato avanzato di decomposizione. Non si hanno ancora informazioni certe per quanto riguarda le cause della morte della donna. Gli agenti sono ancora in attesa degli esiti degli esami medici, sperando che possano far luce sulla vicenda. Nel frattempo, però, la Polizia Locale sta procedendo con ulteriori accertamenti.