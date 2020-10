in foto: Immagini di Welcome to Favelas

Una donna ha tentato il suicidio, sdraiandosi sui binari del treno alla stazione Monte Mario a Roma, ma i poliziotti l'hanno salvata. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 13 ottobre, e sul posto è giunto provvidenzialmente il personale del Commissariato di Primavalle. Sono stati momenti di paura per decine di persone in attesa del treno delle ore 10.11 in transito al binario 1, in direzione Roma Tiburtina.

Secondo le informazioni apprese la donna ha cercato di compiere il gesto estremo, oltrepassando la striscia gialla e scendendo sui binari della linea ferroviaria Roma-Viterbo sotto gli occhi atterriti degli altri passeggeri che hanno iniziato a parlarle per convincerla a scansarsi senza ottenere però risultati.. Alla vista della donna, che non sembrava essere intenzionata a spostarsi, nonostante la richiesta insistente dei presenti spaventati, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti diversi poliziotti.

Agente sui binari salva la donna che ha tentato il suicidio

Gli agenti arrivati sulla banchina, hanno individuato la donna, poi uno di loro, mentre gli altri controllavano in entrambe le direzioni che non arrivasse il convoglio, è sceso sui binari, ha afferrato la donna, e l'ha accompagnata sulla banchina, mettendola in sicurezza. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, che che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento dei poliziotti che ha scongiurato accadessero gravi conseguenze. Sul posto il personale del 118 che ha preso in consegna la donna per verificarne le condizioni di salute e psichiche.