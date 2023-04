Donna sola con 5 valigie, tassista si insospettisce e chiama il 112: dentro 45kg di papaveri da oppio La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari. Quando i carabinieri si sono presentati a casa sua hanno visto subito le valigie, con all’interno ancora i bulbi essiccati.

Una donna di quarantasette anni è stata arrestata dai carabinieri perché trovata con cinque valigie cariche di bulbi di papavero da oppio essiccato. A denunciarla è stato il tassista che l'ha accompagnata a casa da stazione Tiburtina: insospettito perché trasportava cinque grosse valigie, ha deciso di chiamare il 112 e allertare le forze dell'ordine per un controllo.

Dopo poco una pattuglia di carabinieri si è presentato alla porta di casa della donna, una cittadina di origine indiana che abita in via delle Capinere. Entrati nell'abitazione per il controllo, hanno immediatamente visto le valigie indicate dal tassista. Quando le hanno aperte hanno trovato all'interno 45 chili di bulbi di papavero da oppio essiccati. La donna non aveva ancora avuto il tempo di consegnarli e liberarsene: accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stata messa agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Questi bulbi, una volta svuotati ed essiccati, contengono una piccola quantità di morfina, che può essere assunta masticando il tubero. Oppure viene usato anche per fare infusi, con un effetto simile a quello dell'eroina. Entrambe queste droghe producono una forte dipendenza in chi le assume.

I bulbi producono una sostanza che è paragonabile a un potente analgesico che agisce sul sistema nervoso centrale. In minime dosi provocano in chi le assume una sensazione di ebrezza ed euforia, mentre in dosi massicce permettono di non sentire il dolore, oltre a far cadere la persona in un sonno profondo. A lungo andare però, portano a stati depressivi e a dipendenza.