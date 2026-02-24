Donna senzatetto trovata morta a Roma: ipotesi cause naturali, era gravemente malata

Morte naturale è l’ipotesi sul decesso di una donna senzatetto in via Togliatti a Roma. A trovarla senza vita alcuni amici, che hanno chiamato i carabinieri.

Immagine di repertorio

Una donna è stata trovata morta in strada a Roma, vicino a una baracca in via Palmiro Togliatti. Da quanto si apprende si tratta di una cinquantottenne di orgini bosniache senzatetto, senza precedenti né segnalazioni in banca dati. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, pare fosse gravemente malata.

A dare l'allarme gli amici che non riuscivano a contattarla

Secondo quanto ricostruito il corpo senza vita della donna è stato ritrovato accanto a una baracca in via Palmiro Togliatti, vicino allo svincolo con l'autostrada A24. A dare l'allarme sono state altre persone senzatetto, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi. Gli amici della donna infatti si sono preoccupati, perché non riuscivano a mettersi in contatto telefonico con lei, così hanno raggiunto la baracca dove sapevano di trovarla, ma era già morta.

Autopsia sulla salma, ipotesi morte naturale

Sul luogo del ritrovamento del corpo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Il cadavere era riverso a terra accanto ad una baracca dove la donna viveva e si rifugiava per trascorrere le notti. L'ipotesi maggiormente accreditata finora è che il decesso della cinquantottenne sia riconducibile a cause naturali per le patologie pregresse di cui soffriva.

Terminate le verifiche sul posto, la salma della donna è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale del Policlinico Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a fare chiarezza sull'accaduto. Le indagini dei carabinieri sono in corso.