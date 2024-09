video suggerito

Donna rapinata e violentata nel sottopassaggio di Porta Pia a Roma: arrestato un 40enne Quarantenne bloccato e fermato per violenza sessuale aggravata e rapina, poi trasferito a Regina Coeli: ha rapinato e violentato una 42enne nel sottopassaggio di Porta Pia, in pieno centro di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sottopasso su Corso Italia a Porta Pia.

Stava rientrando a casa dopo un sabato sera con le amiche quando, all'altezza del sottopassaggio di Porta Pia, in pieno centro a Roma, è stata rapinata e violentata. I fatti risalgono all'alba di domenica scorsa, sono avvenuti fra il monumento del Bersagliere e piazza della Croce Rossa, a pochi passi da Corso Italia. La segnalazione è scattata verso le 6.15: in breve tempo gli agenti sono arrivati sul posto.

La donna, una quarantaduenne, prima di essere trasportata in ospedale per curare le ferite riportate, ha fornito agli agenti un'accurata descrizione dell'uomo. Il suo contributo è stato di vitale importanza: in breve tempo, nel giro di qualche minuto appena, gli agenti sono riusciti a risalire all'uomo, un quarantenne. Si trovava ancora nella zona in cui sono avvenute le violenze. Una volta bloccato, è stato portato in ufficio e poi a Regina Coeli.

Le violenze nel sottopassaggio di Porta Pia: cosa è successo

I fatti risalgono alle prime ore della giornata di domenica scorsa. La quarantaduenne stava rientrando a casa dopo una serata con le amiche quando, mentre attraversava il sottopassaggio di Porta Pia, è stata avvicinata dall'uomo che, con violenza, ha iniziato a strattonarla. L'ha rapinata e l'ha stuprata. Dopo un'ora di abusi e violenze, è riuscita a scappare. E ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi.

Leggi anche A Roma una donna rapinata e stuprata nel sottopasso di Porta Pia in pieno centro

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e gli operatori del pronto soccorso sanitario. La quarantaduenne è stata trasportata d'urgenza nel vicino ospedale Umberto I, dove i medici hanno confermato il suo racconto. L'hanno dimessa con un paio di giorni di prognosi. Oltre a loro, sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Porta Pia e gli investigatori della Squadra Mobile che hanno ascoltato la donna e si sono messi subito sulle tracce del suo aggressore.

La ricerca dell'uomo e l'arresto

"Mi si è scagliato contro, voleva rapinarmi. Poi mi ha violentata", questo il racconto fornito dalla quarantaduenne insieme ad una descrizione accurata dell'uomo. I poliziotti si sono messi subito sulle sue tracce e, poco dopo, sono riusciti a rintracciarlo. Si tratta di un quarantenne già noto alle forze dell'ordine per precedenti di spaccio che vive come senza fissa dimora. Lo hanno bloccato e portato in ufficio, fermato per violenza sessuale aggravata e rapina e trasferito a Regina Coeli, nell'attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.