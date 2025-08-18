Donna perde i sensi in mare e rischia di annegare, vigile urbano romano si tuffa e la salva

Immagine di repertorio

Era al mare sul litorale Adriatico una donna che si è sentita male in acqua. L'episodio è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto. Tragedia sfiorata a Villa Rosa di Martinsicuro in provincia di Teramo, ad evitare che accadesse il peggio è stato un quarantacinquenne funzionario della polizia locale di Roma Capitale, che si è tuffato e le ha salvato la vita. Si tratta di una settantottenne, che ha dovuto ricorrere a cure mediche e che ha rischiato di morire. Ma il tempestivo intervento del vigile urbano romano ha evitato che accadesse il peggio e la vicenda si è conclusa con il lieto fine.

Secondo quanto ricostruito al mlomento dei fatti l'agente era libero dal servizio, in vacanza insieme alla sua famiglia a Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo. Improvvisamente il vigile urbano ha udito un bambino chiedere aiuto e si è domandato cosa stesse accadendo. Capita la situazione, non ha esitato a tuffarsi in mare e ha raggiunto la donna, la quale avendo perso i sensi, stava per finire sotto alla superficie. Insieme ad altre persone è riuscito a riportare la donna svenuta a riva e l'ha rianimata, praticandole il massaggio cardiocircolatorio.

Grazie alle mavovre di primo soccorso la donna ha ripreso conoscienza. Nel farttempo si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. I paramedici hanno preso in carico la donna e l'hanno trasferita in ospedale, dov'è stata sottoposta agli accertamenti di rito, per verificare che stesse bene. Una tragedia sfiorata, un episodio che avrebbe potuto concludersi con esiti ben più gravi, ma che ha avuto il lieto fine grazie al tempestivo intervento del funzionario della polizia locale di Roma Capitale.