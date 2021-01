Incidente alla stazione della Metro A ‘Arco di Travertino'. Stando a quanto si apprende, intorno alle 20.30 di ieri, martedì 13 gennaio 2021, una donna è stata investita da un convoglio della metropolitana. Secondo alcuni testimoni, riporta il Messaggero, la donna avrebbe tentato di attraversare i binari e non si sarebbe accorta che arrivava il convoglio, che l'ha colpita alle gambe. Non si tratterebbe, quindi, di un atto di autolesionismo, ma le indagini sono tuttora in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e, ovviamente, il personale del 118. La donna è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. I primi soccorsi le sono stati forniti da un medico che era presente in quel momento sulla banchina.

Ancora da chiarire molti aspetti della vicenda. Il macchinista del convoglio, ovviamente, ha cercato di frenare in tempo, ma l'impatto è stato inevitabile. Il personale del 118 l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni con fratture multiple alle gambe e altre lesioni gravissime. La sua prognosi rimane riservata.

Come detto, rimangono da chiarire molti aspetti sulla dinamica dell'incidente. Secondo le primissime ricostruzioni, però, potrebbe non essersi trattato di un caso di tentato suicidio. Non si esclude, infatti, nessuna ipotesi, neanche quella che la donna possa aver sbagliato banchina e per rimediare abbia incredibilmente deciso di provare ad attraversare i binari.

Metro interrotta per circa due ore

La circolazione sulla metropolitana è stata fortemente rallentata e poi il servizio (così si legge su un tweet sul profilo InfoAtac) è stato interrotto e sostituito da un bus nella tratta Manzoni-Anagnina.