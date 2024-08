video suggerito

Donna immerge le gambe nella fontana di Trevi: multa da 450 euro Una donna è stata sorpresa dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale mentre immergeva le gambe nella Fontana di Trevi. Dovrà pagare una multa da 450 euro.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata multata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale perché sorpresa a mettere le gambe nella Fontana di Trevi. È successo a Roma nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.

Secondo una prima ricostruzione, i caschi bianchi stavano effettuando i consueti servizi di controllo nel centro di Roma quando hanno visto la donna entrare nella fontana monumentale immergendo entrambe le gambe. Subito fermata e fatta uscire, è stata multata per 450 euro, secondo quanto stabilito dal regolamento di Polizia Urbana.

Perché la donna sia entrata nella fontana di Trevi, nonostante sia noto il divieto per le fontane monumentali, non è chiaro. Se per rinfrescare le gambe pensando di non fare nulla di male, o se fare una foto sperando di non essere ‘beccata' dalle forze dell'ordine. Gli agenti però l'hanno vista, e l'hanno multata immediatamente. Una sanzione salata, arrivata insieme a un ordine di allontanamento.

Nuota nella Fontana di Trevi, multato un turista

Solo pochi giorni fa un altro turista è stato multato per essere entrato nella fontana di Trevi. Un video che ha fatto il giro del web lo ha immortalato mentre si tuffava nella fontana. Anche l'uomo, che si è fatto pure una bella nuotata, ha dovuto pagare una multa di 450 euro. Quando gli agenti della Polizia Locale lo hanno visto, lo hanno invitato a uscire dall'acqua, notificandogli poi la sanzione. Una nuotata che è costata cara al turista, come a tanti altri prima di lui. Nonostante i divieti, infatti, ogni anno sono sempre molte le persone che tentano la bravata, immergendosi nella fontana, per poi immortalarsi con foto e video.