Donna di 79 anni trovata morta in un palazzo in ristrutturazione Una 79enne è stata trovata morta in un palazzo in ristrutturazione in via Ninfina a Cori. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Dramma della solitudine nel Comune di Cori, in provincia di Latina, dove una donna di settantanove anni senzatetto è stata trovata morta all'interno di un palazzo in ristrutturazione in via Ninfina. Si tratta di una persona conosciuta in città. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, segno che si trovasse in quel posto da tempo e che la morte sia sopraggiunta da alcuni giorni o addirittura da settimane. Non è chiaro cosa abbia provocato il decesso, probabilmente si tratta di cause naturali. Sulla salma non sono stati infatti evidenziati segni di violenza, che possano far pensare al fatto che sia stata uccisa.

I proprietari hanno trovato il cadavere nel seminterrato

A dare l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i propietari dell'immobile. Pare che la donna, in cerca di un posto in cui rifugiarsi per non dormire in strada, è riuscita ad entrare nello stabile dove non abita nessuno, perché appunto sono in corso i lavori di ristrutturazione. Secondo le informazioni apprese il corpo giaceva nel seminterrato. Ad attirare l'attenzione dei proprietari è stato un forte odore e hanno controllato di cosa si trattasse, trovando la donna morta.

Subito hanno chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto con di Cori e del Reparto Territoriale di Aprilia per gli accertamenti del caso, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e stanno cercando di risalire alle ultime ore in cui la donna era in vita. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata traferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia.