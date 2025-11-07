Donna di 69 anni trovata morta in garage a Roma: disposta l’autopsia, i sospetti degli investigatori

Immagine di repertorio

Una donna di 69 anni è stata trovata morta in fondo alle scale del garage del suo condominio di via Giorgio Morandi, quartiere Tor Sapienza a Roma, ieri 6 novembre. Si tratta di Lucia Aita, ex infermiera dell’ospedale Forlanini e più recentemente rappresentante farmaceutica. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.

L'allarme di vicini e parenti

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa, che intorno alle 12.00 ha prima sentito un tonfo provenire dal garage e poi ha visto il corpo della donna riverso a terra ai piedi delle scale che collegano agli appartamenti. La donna ha avvisato subito la sorella e il cognato della vittima, che abitano lì vicino e si trovavano nel giardino condominiale.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per Lucia Aita non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, senza successo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti del commissariato Prenestino e la polizia scientifica, che ha eseguito i rilievi e isolato l’area. Gli investigatori hanno ascoltato parenti e vicini per ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna.

Le ipotesi degli inquirenti: disposta l'autopsia

Secondo una prima ricostruzione, Aita era appena rientrata a casa dopo aver fatto la spesa e si stava dirigendo verso il suo appartamento. Un'ipotesi degli inquirenti è che, mentre percorreva le scale del garage, sia stata colta da un malore improvviso, perdendo l’equilibrio e cadendo. I parenti, però, la descrivono come una donna attiva e in buone condizioni di salute.

Al momento, la polizia non ha trovato elementi che facciano pensare alla presenza di altre persone sul posto. In attesa dei risultati degli esami autoptici, le indagini restano aperte per chiarire con precisione le cause della morte.