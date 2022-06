Donna con problemi psichici conserva cadavere della mamma: a febbraio già allertati servizi sociali I servizi sociali erano stati allertati a febbraio per le condizioni in cui vivevano una donna 43enne con problemi psichici e sua madre.

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri erano stati costretti ad allertare i servizi sociali già nel mese di febbraio scorso per le condizioni difficili in cui una donna con problemi psichici viveva insieme alla mamma 80enne. E ieri, dopo che i vicini di casa e il portiere hanno allertato nuovamente i militari per il cattivo odore proveniente dal loro appartamento, c'è stata la tragica scoperta: una donna di 43 anni ha conservato per diverso tempo, non si esclude addirittura per mesi, il cadavere dell'anziana mamma nel corridoio di casa, insieme ai rifiuti.

La scoperta del cadavere

È successo nel primo pomeriggio di ieri: allertati da alcuni vicini e dal portiere dello stabile i carabinieri sono arrivati davanti alla porta di un appartamento in via dei Volsci, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma, da cui proveniva un forte odore. Una volta sul posto, però, la 43enne che vive nell'appartamento, condiviso con la sua anziana mamma dopo la morte del papà avvenuta durante il lockdown, si è rifiutata di aprire alle forze dell'ordine. I militari sono stati costretti a sfondare la porta con un piede di porco per poter avere accesso all'abitazione e, non appena entrati, hanno fatto l'amara scoperta.

Il ritrovamento

Il corpo della donna era posato nel corridoio dell'abitazione, in mezzo ai rifiuti. L'odore acre proveniva da lì. Non è ancora stato stabilito con certezza da quanto tempo la donna fosse morta né le cause del decesso, forse un malore (a fare luce su questi aspetti sarà l'autopsia attesa fra le giornate di oggi e domani), ma non è escluso che possa trattarsi anche di mesi. Il cadavere, una volta rinvenuto, era già in un avanzato stato di decomposizione.