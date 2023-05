Donna cade dal balcone e muore: aveva scordato le chiavi, voleva raggiungere il cane Nessun mistero sulla morte di Yvelice Martinez, la donna di 53 anni precipitata dal balcone a Viterbo: l’uomo che era stato visto uscire dal palazzo non c’entrava nulla con l’accaduto.

Via del Pavone a Viterbo

Nessun mistero sulla morte di Yvelice Martinez, la donna di cinquantatré anni morta sabato a Viterbo dopo essere precipitata dal terrazzino del suo appartamento al secondo piano di via del Pavone. Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, la signora si sarebbe arrampicata dal tetto della casa a fianco alla sua perché aveva dimenticato le chiavi e voleva andare dal suo cane, rimasto solo. Una grondaia però, avrebbe ceduto e lei sarebbe caduta a terra.

A confermare la versione del tragico incidente, anche i passanti che hanno assistito alla scena e che hanno prestato i primi soccorsi alla donna. La 53enne, che era ancora cosciente dopo il volo di diversi metri, ha riferito di essere caduta. Escluso quindi sia il gesto volontario sia l'omicidio.

In un primo momento gli agenti della Squadra Mobile hanno indagato sulla presenza di un uomo che è stato visto uscire di fretta dal palazzo. Si sarebbe trattato di un normale passante, che nulla aveva a che vedere con la morte della donna. Ascoltato anche l'ex marito della 53enne, che si trovava in un altro luogo al momento della tragedia.

Subito portata in ospedale, Yvelice Martinez è deceduta dopo qualche ora dal ricovero. Gli agenti della Squadra Mobile che indagano sul caso visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da avere un quadro più chiaro dell'accaduto, ma su quanto successo non sembrano esserci dubbi. La 53enne sarebbe stata vittima di un tragico incidente, e non di un omicidio. Né tantomeno si sarebbe trattato di un gesto volontario. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.