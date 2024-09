video suggerito

Donna aggredita dai cani nel Reatino: azzannata in campagna, trasferita in ospedale Paura fra Lazio e Abruzzo dove una trentaseienne è stata azzannata da alcuni cani. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, che l'ha trasportata in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Paura al confine fra la regione Lazio e l'Abruzzo nella mattinata di ieri, domenica 8 settembre 2024. Una donna di 36 anni è stata azzannata da alcuni cani mentre si trovava in campagna, mentre stava percorrendo il Cammino dei Briganti. Dopo essere stata morsa e ferita in più punti, è stata trasferita d'urgenza in ospedale De Lollis di Rieti, dove è stata medicata.

Azzannata dai cani in campagna

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, domenica 8 settembre 2024. La donna, una trentaseienne, stava percorrendo il Cammino dei Briganti, un percorso di 108 chilometri fra la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino, al confine fra la regione Lazio e l'Abruzzo. Ma proprio mentre si trovava in località Spedino, è stata aggredita da alcuni cani.

Gli animali si sarebbero avvicinati durante un momento di pausa dal cammino della donna, come riporta l'edizione locale della testate de il Messaggero. Non è chiaro che tipo di cani siano quelli che hanno attaccato la donna, sembra si tratti di cani randagi.

La fuga della donna e l'arrivo dei soccorsi

I cani, secondo quanto raccontato, si sarebbero scagliati contro la donna che ha provato a fuggire. La trentaseienne ha tentato in ogni modo di scappare e di mettersi al riparo, ma nel frattempo i cani l'hanno morsa sul corpo. Spaventata e ferita, ha fatto scattare l'allarme immediatamente.

Sul posto sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato la donna in ambulanza fino all'ospedale San Camillo De Lellis, ad una cinquantina di chilometri di distanza dal luogo in cui è stata azzannata. Come hanno visto infermieri e medici che l'hanno curata e visitata, ha riportato lesioni e ferite.