Donna accoltellata e lasciata agonizzante sul Raccordo: l’ex ancora in fuga, è caccia all’uomo

Immagine di repertorio

Continuano le ricerche dell'uomo che ieri, martedì 18 novembre, ha accoltellato e lasciato agonizzante in strada, sul Grande Raccordo Anulare, l'ex compagna. La donna, una trentottenne, si sarebbe lanciata dall'automobile per cercare di salvarsi dalla furia dell'uomo che le aveva già inferto diverse e profonde coltellate alla testa, al volto, al torace e all'addome.

Mentre la donna veniva soccorso da altri automobilisti, l'ex, che si trovava alla guida della vettura è scappato via. Alcuni si sono messi ad inseguirlo, ma ne hanno perso le tracce poco dopo. I fatti sono avvenuti fra le ore 10 e le 10.10 ed è immediatamente scattato l'allarme. Ad aprire le indagini gli agenti della Squadra Mobile che si sono messi subito sulle tracce dell'uomo, su cui pende ora l'accusa di tentato omicidio.

L'uomo ricercato dalla polizia

L'uomo è adesso ricercato dalla polizia. Da oltre 24 ore sono in corso le indagini per cercare di risalire al percorso che può aver compiuto a bordo della macchina. Gli agenti stanno cercando di ricostruire tutti i movimenti dell'automobile. Per farlo hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e del Grande Raccordo Anulare. L'identità dell'uomo, ex compagno della donna accoltellata, è nota. Da comprendere, invece, dove si trovi adesso.

La donna si sarebbe lanciata dall'automobile all'altezza del chilometro 14+200, fra le uscite della via Cassia e della via Flaminia. La dinamica dei fatti, però, è ancora la vaglio di chi indaga: non è chiaro se sia stato l'uomo a lanciarla fuori o lei stessa per cercare di salvarsi da lui che l'aveva già colpita con diversi fendenti alla testa, al volto e all'addome. La dinamica dei fatti, così come il movente che ha portato l'uomo a colpirla, restano da chiarire. Non si esclude che l'uomo possa aver deciso di agire perché non si arrendeva alla fine della relazione con la trentottenne.

Come sta la donna accoltellata e abbandonata sul Raccordo

Mentre scattavano le indagini, i soccorritori si sono precipitati verso la donna a terra, agonizzante in un lago di sangue. Le hanno prestato le prime cure e l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso sanitario dell'ospedale Sant'Andrea. È nella struttura sanitaria che è stata sottoposta immediatamente a una prima operazione, che sembra aver avuto esito positivo. Non sarebbe più in pericolo di vita, fortunatamente, ma resta comunque sotto osservazione nel nosocomio e la prognosi resta riservata.