Don Silvestro Mazzer travolto sulla Casilina: addio al sacerdote morto dopo una settimana d'agonia Lutto nella Diocesi Suburbicaria di Velletri – Segni per la morte di don Silvestro Mazzer. Il sacerdote 86enne è deceduto dopo una settimana d'agonia, investito da un'auto.

A cura di Alessia Rabbai

Don Silvestro Mazzer

Don Silvestro Mazzer, così si chiamava il sacerdote morto dopo essere stato investito su via Casilina a Colleferro, in provincia di Roma. Il sinistro risale al pomeriggio di giovedì scorso 12 dicembre. Il prete ha lottato per una settimana tra la vita e la morte, ma il suo quadro clinico purtroppo è precipitato ed è sopraggiunto il decesso a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Don Silvestro è morto al Policlinico di Tor Vergata nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre.

I messaggi di cordoglio per la morte di Don Silvestro

Appresa la notizia della scomparsa di Don Silvestro Mazzer la comunità si è stretta intorno alla parrocchia e ai suoi famigliari, in molti lo ricordano con stima e affetto. "Questa mattina presso il Policlinico di Tor Vergata è tornato alla casa del Padre don Silvestro Mazzer" si legge sulla pagina Facebook della Diocesi Suburbicaria di Velletri – Segni.

Tanti i messaggi d'addio dei suoi parrocchiani comparsi sui social network. Giovanna scrive: "In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme". "La tua infinita dolcezza è al cospetto del Signore" commenta Anna. Riccardo lo saluta definendolo "un parroco che amava i suoi fedeli".

L'incidente in cui è morto Don Silvestro Mazzer

Don Silvestro è morto per le conseguenze riportate a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il 12 dicembre scorso, mentre camminava lungo via Casilina. Una Fiat 500 lo ha travolto, ferendolo gravemente. L'ipotesi è che, trovandosi il religioso in un punto scarsamente illuminato, l'automobilista non l'abbia visto. Il conducente subito dopo averlo urtato si è fermato per prestargli soccorso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il sacerdote e lo ha trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso è stato ricoverato in prognosi riservata. Poi a distanza di una settimana è sopraggiunto il decesso.