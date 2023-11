Domenica ecologica a Roma oggi 19 novembre 2023: orari, strade in fascia verde e chi può circolare Oggi 19 novembre 2023 è la prima domenica ecologica della stagione invernale 2023-2024: il blocco della circolazione è previsto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 all’interno della fascia verde.

A cura di Beatrice Tominic

In programma oggi, 19 novembre 2023, la prima domenica ecologica della stagione autunno inverno 2023-2024. Lo stop nella giornata di oggi è previsto dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30: mezzi privati, fatta eccezione per alcuni casi, non potranno transitare all'interno della cosiddetta Fascia Verde. Questa è solo la prima del ciclo della domenica ecologica della stagione. Le prossime saranno il 3 dicembre, il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo.

Gli orari del blocco e i mezzi fermi oggi, domenica 19 novembre

Dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30: questi gli orari in cui è previsto lo stop al traffico per i mezzi privati. Come spiegato sul sito di Roma Agenda Mobilità, non possono circolare i veicoli a benzina e diesel Euro 2 e precedenti e i diesel Euro 3. Per quanto riguarda i ciclomotori, minicar e motoveicoli, invece, dovranno restare fermi i mezzi a benzina e diesel Euro 1 e precedenti.

Domenica ecologica oggi 19 novembre 2023: chi può continuare a transitare

Potranno continuare a circolare le auto Euro 6 benzina, purché elettriche, ibride, a gpl e a metano, ma anche i Bi-Fuel (benzina+Gpl o benzina+metano), purché marcianti a Gpl o a metano e di categoria Euro 3 e successive. Esenti dallo stop anche i veicoli con contrassegno disabili e per quelli dei servizi sharing, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, come specificato dall'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri.

I confini della nuova Fascia Verde.

Dove non si può circolare oggi a Roma: le strade in fascia verde

Come spiegato, sia nell'ordinanza che dal sito, il transito è vietato nelle aree del centro storico e in quelle che si trovano all'interno dell'anello ferroviario, in quella denominata come "Fascia Verde". Le vie interessate sono: